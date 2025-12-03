"Преди три седмици Вашият баща уби моя брат. Как изобщо живеете в Европа, в "ненавистната" и "прокълната" Европа, "ГейЕвропа"? Какво Ви е на Вас, хора? Кажете нещо поне, подкрепяте ли го?". Тези думи бяха излъчени от украинската телевизия ТСН - и твърдението е, че са заснети в Париж и са отправени от украински журналист към Елизавета Кривоногих, незаконната дъщеря на руския диктатор Владимир Путин.
Жената, която е заснета и за която украинската телевизия сочи, че е Кривоногих, крие лицето си в шал и отвръща, че снимащият я няма право да го извършва. Само че тя е на публично място - Още: Смятана за дъщеря на Путин: Елизавета напуснала университета в Париж след началото на войната в Украйна
“Your father killed my brother.”— NEXTA (@nexta_tv) December 3, 2025
A Ukrainian journalist encountered Putin’s illegitimate daughter, Yelizaveta Krivonogikh, in Paris.
She declined to comment. pic.twitter.com/J9dqGifwrk
Междувременно бившата американска екшън звезда Стивън Сегал, който отдавна се кълне във вярност на Путинова Русия, каза, че е "горд да бъде руснак". Малката подробност - каза го на английски език - Още: "Готовият да умре за Путин" Стивън Сегал на трибуната на Червения площад. Но приятелите Ким Чен Ун и Орбан игнорираха Путин (СНИМКИ, ВИДЕО)
🤡 Steven Seagal: “I am proud to be Russian.”— NEXTA (@nexta_tv) December 3, 2025
The American actor said this in perfect English — and didn’t see any contradiction at all.
Okay… and what do the doctors say? pic.twitter.com/Z0OcSm0AmG