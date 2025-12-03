Лайфстайл:

"Баща Ви уби брат ми": Украинец притисна незаконната дъщеря на Путин. Сегал казва, че е горд руснак на английски (ВИДЕО)

03 декември 2025, 21:27 часа 615 прочитания 0 коментара
"Баща Ви уби брат ми": Украинец притисна незаконната дъщеря на Путин. Сегал казва, че е горд руснак на английски (ВИДЕО)

"Преди три седмици Вашият баща уби моя брат. Как изобщо живеете в Европа, в "ненавистната" и "прокълната" Европа, "ГейЕвропа"? Какво Ви е на Вас, хора? Кажете нещо поне, подкрепяте ли го?". Тези думи бяха излъчени от украинската телевизия ТСН - и твърдението е, че са заснети в Париж и са отправени от украински журналист към Елизавета Кривоногих, незаконната дъщеря на руския диктатор Владимир Путин.

Жената, която е заснета и за която украинската телевизия сочи, че е Кривоногих, крие лицето си в шал и отвръща, че снимащият я няма право да го извършва. Само че тя е на публично място - Още: Смятана за дъщеря на Путин: Елизавета напуснала университета в Париж след началото на войната в Украйна

Междувременно бившата американска екшън звезда Стивън Сегал, който отдавна се кълне във вярност на Путинова Русия, каза, че е "горд да бъде руснак". Малката подробност - каза го на английски език - Още: "Готовият да умре за Путин" Стивън Сегал на трибуната на Червения площад. Но приятелите Ким Чен Ун и Орбан игнорираха Путин (СНИМКИ, ВИДЕО)

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Стивън Сегал Владимир Путин военно престъпление военни престъпления война Украйна Елизавета Кривоногих
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес