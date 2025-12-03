Двигателят гори: Самолет аварира в небето край Москва (СНИМКА И ВИДЕО)

Самолет на Red Wings, летящ от Москва за Пукет, е подал сигнал за бедствие и кръжи над Московска област. Boeing 777-200 е излетял от Домодедово в 21:19 ч., въпреки че е трябвало да излети в 20:55 ч. Малко след това пилотите са активирали код 7700, сигнал за авария, предаде телеграм-каналът SHOT. На борда на самолета има 412 пътници и 13 души екипаж.

Возгорание левого двигателя могло стать причиной подачи экстренного сигнала самолёта Red Wings. Прямо сейчас он выжигает топливо в небе над Московской областью. Домодедово готовится к экстренной посадке.



Опит за кацане

Съдейки по траекторията му, самолетът в момента изхвърля гориво преди евентуално кацане на летището. По първоначална информация се е запалил левият двигател на машината. Летище Домодедово се готви за аварийно кацане.

✈️Самолёт, летевший из Москвы в Пхукет, подал сигнал бедствия: предварительно, у него загорелся левый двигатель



Проблемите на Boeing

Припомняме, че в средата на ноември 2025 г. Федералният съд в Чикаго осъди компанията Boeing да изплати над 28 млн. на семейството на Шиха Гарг - една от жертвите при катастрофата на полет 302 на Етиопските авиолинии (Ethiopian Airlines) със самолет 737 MAX, през 2019 г., съобщи Reuters. Заедно с лихвите общата сума на обезщетението на семейството на загиналия е 35,85 млн. долара. Това е първата присъда сред десетките съдебни дела, заведени след катастрофите на два самолета 737 MAX, които отнеха живота на общо 346 души от полет 610 на Lion Air, разбил се в Индонезия през 2018 г., и полет 302 през 2019 на Етиопските авиолинии.

