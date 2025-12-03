Лайфстайл:

Двигателят гори: Самолет аварира в небето край Москва (СНИМКА И ВИДЕО)

03 декември 2025, 21:33 часа 391 прочитания 0 коментара
Двигателят гори: Самолет аварира в небето край Москва (СНИМКА И ВИДЕО)

Самолет на Red Wings, летящ от Москва за Пукет, е подал сигнал за бедствие и кръжи над Московска област. Boeing 777-200 е излетял от Домодедово в 21:19 ч., въпреки че е трябвало да излети в 20:55 ч. Малко след това пилотите са активирали код 7700, сигнал за авария, предаде телеграм-каналът SHOT. На борда на самолета има 412 пътници и 13 души екипаж.

Пилотът, загинал в разбилия се в Хърватия самолет, е с българско гражданство

Опит за кацане

Съдейки по траекторията му, самолетът в момента изхвърля гориво преди евентуално кацане на летището. По първоначална информация се е запалил левият двигател на машината. Летище Домодедово се готви за аварийно кацане.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Очаквайте подробности!

Турски противопожарен самолет се разби в Хърватия, пилотът е загинал (СНИМКИ)

Проблемите на Boeing

Припомняме, че в средата на ноември 2025 г. Федералният съд в Чикаго осъди компанията Boeing да изплати над 28 млн. на семейството на Шиха Гарг - една от жертвите при катастрофата на полет 302 на Етиопските авиолинии (Ethiopian Airlines) със самолет 737 MAX, през 2019 г., съобщи Reuters. Заедно с лихвите общата сума на обезщетението на семейството на загиналия е 35,85 млн. долара. Това е първата присъда сред десетките съдебни дела, заведени след катастрофите на два самолета 737 MAX, които отнеха живота на общо 346 души от полет 610 на Lion Air, разбил се в Индонезия през 2018 г., и полет 302 през 2019 на Етиопските авиолинии.

Присъда: Boeing изплаща рекордно обезщетение за загинал в самолетна катастрофа (СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Самолетна катастрофа Домодедово самолет
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес