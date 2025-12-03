Къде е Сергей Лавров: Нови спекулации около липсата на руския външен министър

Къде е външният министър на Русия Сергей Лавров? Този въпрос отново излезе на преден план, след като той мистериозно изчезна от светлините на прожекторите през последните седмици. Дали наистина Путин е снел доверието си от него, или Лавров се бори със сериозно заболяване? За момента няма ясен отговор, но отсъствието му накара международни медии да зададат тези въпроси.

Загадъчното изчезване на Лавров

Сергей Лавров отсъства от ключови преговори и големи международни срещи от месец насам. По-рано основната теория зад изчезването му беше възможна загуба на благоволение в Кремъл, но източникът „Mozhem Obyasnit’“ съобщава за друга причина — според изданието, Лавров е сериозно болен. Министърът на външните работи на Русия не присъства на считаната за ключова среща на Владимир Путин с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва. Вместо Лавров, тази роля пое Юрий Ушаков.

Лавров пропусна и есенните срещи на върха на АСЕАН и АПЕК, заседанието на Съвета за сигурност на 5 ноември, преговорите на Путин с президента на Казахстан и ноемврийския форум на Г-20. Навсякъде той бе заместван от други руски представители. На практика, през последните близо два месеца той се е появил само два пъти пред широката общественост.

Лавров е на 75 години, като е истински ветеран и едно от най-разпознаваемите лица в руската политика. Слухове за здравословното му състояние се появяват от години в различни медии. През 2022 г. западни издания съобщиха, че той е бил хоспитализиран в Бали, макар Министерството на външните работи тогава да отрече информацията. И сега отсъствието му е обвито в мистерия.