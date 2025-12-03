Монахини бунтарки се превърнаха в сензация в социалните мрежи (СНИМКИ+ВИДЕО)

Три австрийски монахини на възраст между 82 и 88 години се превърнаха в неочаквани световни сензации, след като избягаха от дома за възрастни хора, в който били настанени против волята им, и се върнаха в своя стар манастир – Клостер Голденщайн край Залцбург. Сестра Бернадет (88 г.), сестра Регина (86 г.) и сестра Рита (82 г.) са последните членове на разпуснатата вече общност, която е обитавала манастира повече от век.

Монахините твърдят, че през декември 2023 г. били отведени от манастира насила и преместени в католически дом за грижи – място, в което се чувствали дълбоко нещастни. "Преди да умра в онзи дом за възрастни хора, бих предпочела да отида на някоя поляна и да вляза във вечността по този начин", споделя сестра Бернадет.

В началото на септември 2024 г., с помощта на бивши ученички и дори на ключар, трите сестри успяват да се върнат в замъка Голденщайн, който за тях не е просто сграда, а дом, в който са прекарали целия си живот.

Социалните мрежи – защита или пречка

След завръщането си монахините започват да публикуват видеа от ежедневието си – молитви, обеди, тренировки на сестра Рита, която дори получава боксови ръкавици. Профилите им събират близо 100 000 последователи в Instagram и хиляди във Facebook. Поддръжници от цял свят им изпращат храна, осигуряват електричество и техническа помощ.

И именно това разгневява църковните власти. Според тях сестрите могат да останат в манастира "до второ нареждане", но само ако прекратят активността си в социалните мрежи и ограничат достъпа на външни лица до затворената част на манастира.

Монахините обаче наричат тези условия "споразумение с характер на договор за заглушаване", тъй като искането да спрат да публикуват в интернет "няма правно основание и би ги лишило от единствената им останала защита – публичността".

История, преплетена с минало и преданост

Шлос Голденщайн е замък, превърнат в манастир и частно училище за момичета още през 1877 г. През 2017 г. училището започва да приема и момчета, но днес продължава да функционира в същата сграда.

Сестра Бернадет пристига там като ученичка през 1948 г., а сред съученичките ѝ е Роми Шнайдер - една от най-големите филмови звезди на 60-те и 70-те години. Сестра Регина постъпва в манастира през 1958 г., а сестра Рита – през 1962 г. И трите посвещават живота си на училището като учителки, като сестра Регина дори става директор, разказват от BBC.

С времето броят на монахините намалява и през 2022 г. сградата е поета от Архиепархията на Залцбург и абатството Райхерсберг. Общността официално е разпусната в началото на 2024 г., но на останалите сестри е гарантирано пожизнено право на пребиваване – "докато здравето им го позволява".

Конфликт, който обиколи света

Историята на трите възрастни монахини се превърна в глобална новина. За мнозина те са символ на достойнството, на борбата за право на дом и живота, който сами са избрали. За други – въпрос на църковна дисциплина.

След продължило почти три месеца напрежение, говорителят на прелата Харалд Шифл заяви, че сестрите могат да останат в манастира, но при поставените условия. Сега решението е в техните ръце.

Едно е сигурно – трите монахини от Голденщайн, които прекараха десетилетия в служба на училище, манастир и общност, се превърнаха в символ на човешка смелост, решителност и непримиримост, дори в залеза на живота.