Италия с рязък завой в позицията за Украйна

Италия неочаквано преустанови участието си в програмата на НАТО за доставка на оръжие за Украйна PURL, позовавайки се на преговори за евентуално прекратяване на огъня, съобщи Bloomberg. Министърът на външните работи Антонио Таяни заяви, че на фона на дискусиите за потенциален мир „доставките на оръжие може да станат безсмислени“. Той заяви, че ако военните действия наистина прекратят, Киев ще се нуждае предимно от гаранции за сигурност, а не от нови доставки на американски оръжейни системи.

Мелони обеща оръжия и помощ за Украйна до края на годината

Няма да са необходими

„Ако постигнем споразумения и боевете престанат, оръжията вече няма да са необходими. Ще са необходими други неща – гаранции за сигурност“, каза Таяни пред репортери в Брюксел.

Още: В случай на провал: Има ли план "Б" за мирния план за Украйна

Това е най-ясният сигнал до момента, че правителството на Джорджа Мелони променя позицията си относно подкрепата за Украйна. Преди това Рим съкращаваше бюджета си за отбрана от месеци, сблъскваше се с вътрешни конфликти в коалицията и най-накрая зае по-предпазлива позиция по отношение на доставките на оръжие.

Нежелание

Италия на практика стана първата страна от ЕС, която открито заявява нежеланието си да доставя допълнителни оръжия на Киев по време на период на чувствителни дипломатически преговори. Решението на Италия поставя под въпрос нивото на координация в рамките на Алианса и би могло да засили дискусиите относно отговорностите на всяка страна на фона на продължаващата руска агресия.

🇮🇹Italy stops participation in military aid program for 🇺🇦Ukrainehttps://t.co/dx9wlC16A8 — RBC-Ukraine (@NewsUkraineRBC) December 3, 2025

Контраст

Още: Рюте: Европа да дава 1 млрд. долара месечно за Украйна. Унгария е в истерия

Последното изявление на Рим контрастира с позицията на европейските отбранителни компании и значителен брой съюзници от НАТО, които отбелязват, че дори потенциалното прекратяване на огъня не бива да намалява темпото на подкрепа за Украйна или производството на отбранителна продукция. Киев по-рано заяви, че ще се нуждае от поне един милиард евро допълнителни оръжия по програмата PURL тази зима, за да поддържа отбраната си.

С два механизма ЕС иска да прати част от нужните на Украйна милиарди, САЩ са "за" новата идея за руските активи (ВИДЕО)