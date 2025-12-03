Лайфстайл:

Килиан Мбапе се развихри и върна Реал Мадрид на победния път в Ла Лига

03 декември 2025, 21:53 часа 331 прочитания 0 коментара
Килиан Мбапе се развихри и върна Реал Мадрид на победния път в Ла Лига

Френската футболна суперзвезда Килиан Мбапе изигра много силен двубой, за да върне Реал Мадрид на победния път в Ла Лига. Мбапе вкара два гола и даде една асистенция за победата над Атлетик Билбао с 3:0 като гост в среща от 19-ия кръг на Ла Лига. Така след три поредни равенства в шампионата "кралете" отново се върнаха към победите и се доближиха на само една точка зад лидера Барселона.

Мбапе вече има 62 гола през 2025 година

Мбапе откри резултата още в седмата минута, когато получи дълго диагонално подаване от Трент Александър-Арнолд, а после дриблира през няколко защитници, за да завърши атаката със страхотен удар. В края на полувремето Мбапе намери Едуардо Камавинга, който удвои аванса на "белия балет". След почивката Мбапе вкара още един гол след асистенция на Карерас.

Още: Посъветваха Ливърпул да размени трансферното си разочарование с "нежелан" в Реал Мадрид

Килиан Мбапе

Мбапе стана първият футболист, който достига до 25 гола за сезон 2025/26 от играчите в топ 5 първенствата на Европа. Той има 30 гола и 6 асистенции в 24 мача за клуба и за страната си от началото на кампанията. А от началото на 2025-та головете на Мбапе вече са 62. Мбапе е убедителен лидер при голмайсторите в шампионата на Испания с 16 гола - с осем пред втория.

В класирането Реал Мадрид е втори с 36 точки - на пункт зад Барселона. Билбао е осми с 20 точки. В следващия кръг "кралете" посрещат Селта, а Атлетик се изправят срещу Атлетико Мадрид.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Манчестър Юнайтед чупи трансферния си рекорд за една от най-големите звезди във футбола

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Реал Мадрид Атлетик Билбао Ла лига
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес