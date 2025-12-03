С израелска ПВО система: Германия ще прехваща ракети в Космоса

Германия ще бъде първата страна в Европа, способна да перехваща ракети в космоса. Това стана, след като Берлин официално прие израелската система за противоракетна отбрана „Arrow 3“, която вече се е доказала като ефективна в бойни действия – в миналото тя успешно прехвана балистични ракети, изстреляни от Иран и хутите.

Договорът на стойност 4 милиарда евро е най-голямата сделка за износ на отбранително оборудване в историята на Израел. До този момент „Arrow-3“ никога не е била разположена извън Израел. Системата прехваща балистични ракети извън атмосферата.

Това дава на Германия възможност за ранно предупреждение, както и защита за населението и критичната инфраструктура срещу атаки на голямо разстояние. Дори много хвалената от Русия „Орешник“, която толкова често се използва като тактика за уплашване в Москва, вече няма да може да заплашва германските градове.

