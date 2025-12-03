Руска балистична ракета удари административна сграда в Кривой Рог (ВИДЕО)

Русия атакува Кривой Рог с балистична ракета. Според докладите, тя е ударила административна сграда в града, а много жилищни блокове също са повредени, съобщиха от Градския съвет за отбрана.
🚨 A ballistic missile strike hit an administrative building in Kryvyi Rih. Multiple apartment buildings were damaged and there are injuries reported, according to the city’s Defense Council. pic.twitter.com/mwpXGMtRBP— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 3, 2025
Същевременно стана ясно, че ракета „Storm Shadow“ е паднала в двор на жилищен дом в Ростов на Дон. Не е ясна причината за това. Предполага се, че ракетата може би е имала неизправност или да е била свалена.
A Storm Shadow cruise missile landed in a residential yard in Rostov-on-Don. The missile may have malfunctioned or been downed. pic.twitter.com/Wv4SfF0XsZ— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 3, 2025
По-рано бе съобщено, че украински дронове са били забелязани над небето на окупирания Донецк. Вече е обявена тревога в няколко региона.
Ukrainian UAVs are spotted over the skies of occupied Donetsk. An alert has been declared in several regions already. pic.twitter.com/3RPhZZIXZK— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 3, 2025