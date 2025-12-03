Спорт:

Руска балистична ракета удари административна сграда в Кривой Рог (ВИДЕО)

03 декември 2025, 22:37 часа 419 прочитания 0 коментара
Русия атакува Кривой Рог с балистична ракета. Според докладите, тя е ударила административна сграда в града, а много жилищни блокове също са повредени, съобщиха от Градския съвет за отбрана.

Същевременно стана ясно, че ракета „Storm Shadow“ е паднала в двор на жилищен дом в Ростов на Дон. Не е ясна причината за това. Предполага се, че ракетата може би е имала неизправност или да е била свалена.

По-рано бе съобщено, че украински дронове са били забелязани над небето на окупирания Донецк. Вече е обявена тревога в няколко региона.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
