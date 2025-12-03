Арсенал удържа Игор Тиаго и взе ценна победа! Има нов отбор в топ 3 на Висшата лига (резултати)

Английският гранд Арсенал успя да запише трудна победа над Брентфорд с 2:0 като домакин в среща от 14-ия кръг на Висшата лига. Микел Мерино отбеляза гол още в 11-ата минута, а след това възпитаниците на Микел Артета отново доказаха, че са изключително солидни в защита и не позволиха на съперника да стигне до изравнително попадение на "Емиратс". В самия край Мерино асистира за Букайо Сака, който вкара и втори гол за "топчиите".

Микел Мерино донесе победа на Арсенал над Брентфорд

Арсенал доминираше в мача, като в последните 30 минути трябваше да удържа бившия нападател на Лудогорец Игор Тиаго, който е втори по отбелязани голове във Висшата лига през този сезон след Ерлинг Холанд. С успеха Арсенал увеличи актива си на върха в класирането до 33 пункта - с пет пред втория Манчестър Сити. Борнемут пък остава на 13-то място с 19 точки.

Още: "Не е нормално за играч от българския футбол": В Англия се прехласнаха по бивш ас на Лудогорец, който гони рекорд на Фирмино

В топ 3 на Висшата лига влезе нов отбор - Астън Вила, който успя да победи Брайтън с 4:3 като гост. Оли Уоткинс вкара две попадения за бирмингамци, а Амаду Онана и Дониел Мален добавиха по още един. Вила е с актив от 27 точки - на пункт зад Сити. Брайтън пък остава на седмо място с 22 точки. Нагоре се изкачи и Кристъл Палас, който победи Бърнли с 1:0 като гост и вече е пети с 23 точки.

Резултати от 14-ия кръг на Висшата лига

Арсенал 2:0 Брентфорд

Брайтън 3:4 Астън Вила

Бърнли 0:1 Кристъл Палас

Уулвърхямптън 0:1 Нотингам Форест

На полувремето: Ливърпул 0:0 Съндърланд

На полувремето: Лийдс 2:0 Челси

Още: От звезда във Висшата лига до мултимилиардер - футболистът, който направи 10 млрд. паунда извън терена