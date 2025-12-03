Разкриха колко често трябва да се къпем след 65-годишна възраст

Хигиената на определена възраст може да бъде трудна за поддържане. С напредването на възрастта може да започнат да се появяват физически проблеми, които ви пречат да поддържате хигиената си по обичайния начин. Освен това кожата става по-чувствителна и затова не се препоръчва къпането да бъде прекалено често. Важна е не само честотата, но и начинът, по който я поддържаме. Важно е да се вслушваме в съветите на специалистите, особено когато сме на възраст над 65 години.

Каква е препоръчителната честота?

Снимка: iStock

Експертите препоръчват седмичната честота на душовете да не е прекалено висока. Всъщност, от 65-годишна натам възраст обикновено се препоръчва да се взима душ два или три пъти седмично. Тази честота би била достатъчна за поддържане на хигиената, без да се уврежда кожата.

Това обаче не е единственият вид хигиена, който трябва да включите от тази възраст нататък. Ежедневното частично измиване е особено важно. В дните, в които не се къпете изцяло, се препоръчва да измивате или почиствате ключови зони като лицето, подмишниците и интимните части. Това измиване трябва да се извършва с топла вода и мек, подходящ за кожата сапун.

Други въпроси, които трябва да се имат предвид

Снимка: iStock

Както споменахме по-рано, кожата става все по-чувствителна с напредването на възрастта. Затова е важно да се отнасяме към нея с уважение, за да не я увредим и да не страдаме от различни кожни проблеми.

От една страна, трябва да внимаваме с температурата на водата. В идеалния случай водата, която използваме за измиване (независимо дали под душа, или за ежедневно частично измиване), трябва да е хладка. Горещата вода може да изсуши кожата и да причини дискомфорт. От друга страна, трябва да вземем предвид продуктите за почистване и хигиена, които използваме. В идеалния случай трябва да избираме меки, подходящи за кожата сапуни и да избягваме агресивните повърхностноактивни вещества. Важно е също да обръщаме внимание на изсушаването на кожата. Нежното изсушаване на кожата и потупването, вместо триенето, може да бъде ключов фактор за избягване на дразнене на почистените зони.

Въпреки това е важно да се вземат предвид някои лични и индивидуални съображения. Честотата на душовете също зависи от климата, в който се намираме, нивото на изпотяване и други здравословни състояния, които могат да са налице и да повлияят на честотата на душовете, пише "Marca".