Разкрита е самоличността на руския военен престъпник, който е ръководил удара по детската болница "Охматдит" в Киев.

На 8 юли 2024 г. руските сили нанесоха ракетен удар по Украйна, в резултат на който загинаха най-малко 44 души, а близо 200 бяха ранени. Една от руските ракети попадна директно в "Охматдит" - най-големия детски медицински център в страната. Там загинаха двама души, 16 бяха ранени, включително 7 деца, една сграда беше разрушена, а четири други в болничния комплекс - повредени.

Ударът е бил ръководен от бившия командир на далекобойната авиация на Руската федерация Сергей Кобилаш. Понастоящем той командва руските военновъздушни сили - повишен е в длъжност след удара по болницата.

The identity of the Russian war criminal who commanded the strike on the Ohmadyt children's hospital in Kyiv has been revealed



This is the former commander of long-range aviation of the Russian Federation, and now commander of the Russian Air Force Sergey Kobylash. He was… pic.twitter.com/2FOkHID34B