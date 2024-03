Международният наказателен съд погна двама руски командири за престъпления срещу човечеството

Сергей Кобилаш е роден на 1 април 1965 г. и е генерал-лейтенант от руските въоръжени сили, който е командир на далекобойната авиация на Въздушно-космическите сили.

Виктор Соколов (роден на 4 април 1962 г.) е командир на Черноморския флот на Русия. Наскоро руски "Телеграм" канали писаха усилено, че Виктор Соколов бил сменен заради редицата потопени кораби, но по-скоро с надежда, отколкото с твърди факти: Руски пропагандисти: Уволниха командващия на Руския черноморски флот.

⚡️⚡️ The International Criminal Court has issued arrest warrants for Russian long-range aviation commander Sergei Kobylash and Black Sea Fleet commander Viktor Sokolov. pic.twitter.com/ePFVcSgpl2