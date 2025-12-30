Болсонаро претърпя нова операция

Излежаващият присъда бивш президент на Бразилия Жаир Болсонаро претърпя нова медицинска процедура за лечение на упорито хълцане, съобщи съпругата му, цитирана от Ройтерс. Лекарите „извършили процедура за блокиране на левия нерв на диафрагмата“, след като в събота претърпя подобна операция за лечение на десния. Въпросните нерви контролират диафрагмата, основният мускул за дишане. Още: Оперират бившия президент на Бразилия: Синът му прочете важно писмо от него

Операцията

Снимка: Getty images

Операцията в столична болница е продължила около час, заяви в социалните мрежи съпругата му, бившата първа дама Мишел Болсонаро. Очаква се резултатите от операцията да бъдат публикувани по-късно.

70-годишният Болсонаро беше хоспитализиран в сряда за операция на херния, която беше извършена на Коледа. След това лекарите му решиха да извършат процедури за лечение на хълцането му по време на престоя му в болницата.

Бившият президент се сблъсква със здравословни проблеми след нападение с хладно оръжие през септември 2018 г. по време на президентска кампания.

Болсонаро беше осъден на над 27 години затвор от Върховния съд на Бразилия през септември за планиране на преврат, за да отмени загубата му на изборите през 2022 г. Той започна да излежава присъдата си миналия месец. Съдия от Върховния съд разреши той да напусне затвора за операциите.

