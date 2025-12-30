Нападателите от кървавия атентат в Сидни са действали сами

Бащата и синът, обвинени в масова стрелба на плажа Бонди в Австралия, "са действали сами" и не са били част от по-голяма терористична клетка. Това съобщава АФП, като цитира изявление на полицията. Припомняме, че Саджид Акрам и синът му Навид убиха 15 души при атака, вдъхновена от джихадистката групировка "Ислямска държава" (ДАЕШ), насочена срещу еврейски фестивал на 14 декември. Още: След кървавия атентат: Австралия затяга мерките срещу речта на омразата

Как са действали двамата атентатори?

Снимка: Getty images

Двамата са пътували до южните Филипини през седмиците преди стрелбата, което е подхранило подозренията, че може да са свързани с екстремисти в регион с история на ислямистки бунтове. Полицията смята, че двамата са планирали нападението в продължение на месеци и е публикувала снимки, показващи как се обучават да стрелят с пушки в австралийската провинция.

Още: Седем арестувани след кървавата атака в Сидни

През октомври те също така са записали видеоклип, в който хулят "ционистите", докато седят пред знаме на ДАЕШ, съобщи полицията.

50-годишният Саджид Акрам бе застрелян от полицията по време на нападението. Индийски гражданин, той е влязъл в Австралия с виза през 1998 г. 24-годишният му син Навид, роден в Австралия, остава в ареста, обвинен в 15 убийства и редица други сериозни престъпления.

Новогодишните партита в Сидни ще бъдат прекъснати в 23:00 часа на 31 декември за минута мълчание в памет на жертвите. Австралийският премиер Антъни Албанезе обяви национални мерки срещу притежанието на оръжие и речта на омразата след нападението, обещавайки по-строги закони и по-сурови наказания.

Той обяви мащабна схема за обратно изкупуване, за да "премахне оръжията от улиците ни". Това е най-голямото обратно изкупуване на оръжия от 1996 г. насам, когато Австралия затегна законите за огнестрелните оръжия след масовата стрелба, при която загинаха 35 души.

Албанезе също така нареди преглед на полицията и разузнавателните служби.

Още: Погребаха първата от жертвите на кървавия атентат в Сидни