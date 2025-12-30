Съдът решава съдбата на бившия директор на 138-о училище

Софийският градски съд решава окончателно дали да остави на свобода срещу 5000 лв. гаранция бившият директор на столичното училище 138-мо училище Александър Евтимов. Той е обвинен за монтиране на камери в тоалетните на училището, както и за създаване на порнографско съдържание с малолетни. Според магистратите от първата инстанция няма достатъчно доказателства за второто обвинение.

В дома на Евтимов разследващите намериха 11 флашки със записи от камерите в тоалетните на учебното заведение.

Евтимов отрича да е имал информация за наличието на камерите. "На този етап не искам да коментирам, нека мине разследването. Нямам представа. Аз не съм ги слагал. Нека да проверят разследващите. Преди мен, преди да бъде назначена сложена. Вчера разбрах", заяви той пред журналисти.

Ден след ареста Министерството на образованието и науката съобщи, че Евтимов е освободен от длъжността със заповед на началника на Регионалното управление на образованието в София.