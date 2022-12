Източник от кръга на Пригожин издал на украинците къде е Рогозин, твърди съветник на Зеленски

Припомняме, че Рогозин и жена му бяха ранени при обстрела, а според информация от вчера бившият руски вицепремиер е преместен в болница в Московска област. Раните му изглежда не са безобидни - по неофициални данни поне един шрапнел е попаднал в дясната му плешка.

Кръв по пода: Показаха снимки от ресторанта, в който раниха Рогозин

"Не повярвахме, проверихме и се убедихме, че е така", каза Арестович. И добави, че в Херсонска област са получавали данни от руската армия за местоположението на хора на Рамзан Кадиров. В руската армия има много интереси, противопоставящи се, подчерта съветникът на политическия кабинет на Зеленски.

Според ръководителя на украинското военно разузнаване генерал Кирило Буданов, Пригожин е формирал съюз с командващия руската армия в Украйна генерал Сергей Суровикин, срещу руския военен министър Сергей Шойгу.

Арестович каза и друго специално за Бахмут - че вече на няколко пъти украинците намират трупове на руски войници, без необходимото военно снаряжение, дори без каски, а само с лично оръжие. Подобна информация е цитирана в дневния доклад на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), но от британското министерство на отбраната - че руснаците изпитват недостиг на боеприпаси за артилерията си. Заради това ISW сега напомня своя оценка още отпреди месеци, че превземането в началото на лятото на Северодонецк и Лисичанск с употреба на огромно количество ресурси като техника, боеприпаси и човешка сила е подкопало руската бойна мощ до такава степен, че сега руснаците не могат да постигнат важни цели в офанзивен план.

В социалните мрежи все по-усилено се коментира, че украинците вече са достигнали покрайнините на Кремена, Луганска област. Официално потвърждение от Генералния щаб на украинската армия обаче все още няма. За сметка на това в района на Бахмут украинската армия държи всички важни позиции - периодично в социалните мрежи излизат различни видеа, за да може това да бъде и визуално показано. Едно от най-актуалните е от Опитно - важна позиция на около 4 километра югоизточно от Бахмут, на която руските телеграм канали редовно обръщат внимание и постоянно с определение, че има "свирепи боеве".

