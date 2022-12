Путин готви армията си за нова атака в Украйна, при Бахмут руснаците отстъпват (ВИДЕО)

Според оценката, все още е невероятно да има атака откъм Беларус, защото няма признаци за формиране на големи военни групи там, а едва ли беларуската армия ще атакува без подкрепа на руски сили, особено въздушна. Но че опасността се увеличава не е само преценка на украинското разузнаване, а реална заплаха. Вероятно е на първо време да има диверсионни операции, с цел ангажиране на украински сили, което да не позволи на украинската армия да повтори успешно контраофанзива като тази в Харковска и Херсонска област.

Показателно е, че през последното денонощие има информация от Генералния украински щаб за две прихванати руски диверсионни групи – едната при Високо, в област Суми, на границата с Русия, а другата при Катно, в Харковска област, отново близо до границата с Русия – на около 8 километра. Руснаците са отблъснати, като явно задачата им е била разузнаване с бой.

Засега обаче по-сериозна изглежда опасността от руска атака през Луганска област. Там украинците натискат да пробият линията Сватово – Кремена, което ще им позволи да поставят под контрол руската логистика, идваща по жп маршрути, които минават през цяла Украйна от север на юг и започват още в Русия. Геолокализирани кадри показват влак, натоварен с танкове Т-90М и Т-62М, който идва от Ростовска област и е в Луганска област.

Tanks at a railway station near Luhansk. T62M, 780 and T-90M.

Kamenskaya railway station 48.329, 40.260@GeoConfirmed https://t.co/naQpicCLdG pic.twitter.com/G0H2RLuLfW — Wooltiger Herder (@Wolltigerhueter) December 23, 2022

В Луганска област обаче украинската армия усилва обстрела по още една важна за Сватово позиция - Коломичиха, на 10 километра северозападно от града. Геолокализирани кадри показват какво правят украинските военни - прецизен огън по руски позиции.

Location: Kolomyichykha (Коломийчиха), Luhansk Oblast at 49.452427, 37.975140 https://t.co/DSG2x2SGh7

Battalion "Volat" of the Belarusian volunteer Kalinovsky Regiment destroys Russian mortar with its own 120mm mortar. pic.twitter.com/KXrLdalSUv — blinzka (@blinzka) December 22, 2022

Иначе на фронта в Донецка област към момента няма някакви многоголеми промени. За отбелязване е, че дори популярният руски канал "Рибар" вече признава, че руснаците не владеят толкова сигурно инициативата при Бахмут, макар че признанието е с половин уста: "на украинското командване се удало леко да забави темпото на настъпление на руските сили". Само че геолокализирани кадри от дрон показват как руските сили, най-вероятно ЧВК Вагнер, отстъпват обратно в индустриалната зона на Бахмут, точно както вече отбеляза Игор Гиркин.

The building complex with the huge explosion is at:

48°35'48.19"N, 38° 3'1.10"E



The buildings at the at end are at:

48°36'3.94"N, 38° 2'42.10"E



Especially the explosion must have caused a lot of casualties among Russian ranks. #Bakhmut #Ukraine pic.twitter.com/hWMAgdWHlV — (((Tendar))) (@Tendar) December 23, 2022

Освен тези кадри, има и други - по-зловещ, които са от Озаряновка. Селото е на 13 километра югоизточно от Бахмут и там е имало украинска атака, като са заснети трупове на руски войници в един от защитните окопи, изградени там. Според руски канали в Телеграм битките там продължават, както и в Клещеевка, на 4 километра южно от Бахмут.

