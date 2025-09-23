Извинение и обезщетение: Дания ще плати на хиляди гренландски жени

Датският премиер Мете Фредериксен съобщи, че страната официално ще поднесе своите извинения на гренландските жени, на които са били насилствено имплантирани вътрематочни спирали през 60-те и 70-те години на миналия век. Предстои създаването и на специален фонд, известен като „фонд за помирение“, за обезщетяване на жертвите. Това се посочва в прессъобщение, публикувано на уебсайта на датското правителство.

Насилието

Припомняме, че през 60-те и 70-те години на миналия век Дания въвежда програма за контрол на раждаемостта, по силата на която на жени и момичета от гренландски произход са били насилствено поставяни противозачатъчни спирали. По-рано стана ясно, че на приблизително 4500 жени и момичета на 13 и повече години са били насилствено имплантирани вътрематочни спирали.

Компенсациите

От датското правителство заявиха, че Гренландия е готова да плати 300 000 датски крони обезщетение за случаи, възникнали след 1991 г., когато островът пое отговорност за здравеопазването. Според местните власти има приблизително 15 такива жени.

През март 2024 г. 143 гренландски жени заведоха дело срещу датското правителство, настоявайки за 6,3 милиона долара обезщетение. През октомври 2023 г. група жени заведоха подобно дело, настоявайки за 300 000 датски крони за всяка жертва.

По-рано новороденото дете на гренландска жена беше отнето, след като тя не успя да издържи т. нар. „тест за родителска компетентност“. В страната обаче има закон, забраняващ използването на подобни тестове при гренландски жени.

