Животът се връща? Диви коне са забелязани край Чернобил

27 август 2025, 11:26 часа 357 прочитания 0 коментара
В близост до чернобилската АЕЦ са били забелязани коне на Пржевалски. Те се разхождали из гората, съобщиха от чернобилския радиационно-екологичен биосферен резерват. "Обикновено си представяме конете по полетата, но тези коне харесват горите. За дивите коне не са важни просторите без дървета, а изобилието от храна и уют за почивка", се казва в съобщението. 

Кон на Пржевалски

Конят на Пржевалски е единственият вид диви коне, които са се запазили в наши дни. Днес негови представители могат да бъдат видени само в зоопарковете и резерватите. В миналото конете са били отстрелвани заради месото им, което в крайна сметка е довело до пълното им изчезване в дивата природа. Що се отнася до чернобилския резерват, то завъждането на дивите коне се е случвало постепенно от 1998 г.  Видът е застрашен от изчезване (и в средата на XX век - почти напълно изчезнал).

Правени са някои успешни експерименти за развъждането му, както и за интродукция и към 2023 г. вероятно популацията му брои около 2700 - 3600 броя, включително отглежданите в плен. Открит е от руския изследовател от полски произход Николай Пржевалски през 1880 г. и наименован на него.

Навици

Учените разказват за навиците на този вид коне. Те протягат шия в характерна поза, хапят се по шията, а понякога си разменят удари със задните крака. Боевете обикновено са кратки и завършват, когато един от участницитë,kf/r. е признае поражението си. Това позволява бързо да се установи йерархията без тежки последици за тялото, допълва УНИАН.

Снимки: Getty images

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Чернобил кон на Пржевалски диви коне
