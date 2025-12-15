Най-важните новини за деня: 15 декември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 15 декември 2025 г.

"КАТО ОТГОВОРНО ПРАВИТЕЛСТВО": ВЛАСТТА ГЛАСУВА УДЪЛЖАВАНЕ НА СТАРИЯ БЮДЖЕТ

"Удължителният бюджет гарантира стабилността на държавата и социалните разходи през 2026 г. Това е проект на закон с преходен характер, чиято цел е да осигури необходимата правна рамка за безпроблемното функциониране на държавата и да приоритизира социалните разходи". Това каза премиерът в оставка Росен Желязков по време на заседанието на кабинета в понеделник.

"С ПРЕЗИДЕНТ ИЛИ КОНКУРЕНТ ГОВОРИМ": РАДЕВ И ПП-ДБ ЕДИНОДУШНИ ЗА МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ, ОХРАНАТА НА ПЕЕВСКИ И БЮДЖЕТ

"Аз преди малко и на вашата колежка от ГЕРБ отговорих и потвърдих, че тук провеждаме консултации, а не сме се събрали на раздумка за някаква моя хипотетична партия. Не искам да превръщаме тези консултации в предизборна кампания, така че - ето ме тук в качеството на президент".

"ОТСРАМИХТЕ МЪЖЕТЕ" И "ПРЕЗИДЕНТСТВОТО - НАЙ-ГОЛЯМАТА ПАРТИЙНА ЦЕНТРАЛА": РАДЕВ И САЧЕВА С ХАПЛИВИ РЕПЛИКИ ЕДИН КЪМ ДРУГ (ВИДЕО)

Заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС в 51-ото Народно събрание Деница Сачева беше единствената, която отиде на консултации при президента Румен Радев, за да представлява първата политическа сила. Това обаче стана повод за хапливи реплики от страна на държавния глава към нея, на които тя, разбира се, му отвърна със същия тон. "Добре дошла в президентската институция. Благодаря все пак, че дойдохте да отсрамите и мъжете във вашата партия. Нерядко историята е показала, че мъжете се крият зад жени", каза държавният глава.

РАДЕВ И ПАРТИЯ В НОВОГОДИШНАТА НОЩ? ПОЛИТОЛОГЪТ ИВАЙЛО ИЛИЕВ С ТРИ ВЪПРОСА, КАСАЕЩИ ПРЕЗИДЕНТА (ВИДЕО)

На този протест недоволството го описваме като социално, а не политическо. Това властово самочувствие и счупен диалог между общество и власт, съчетано със социално недоволство, доведе до канализиране на енергия, което ще бъде обидно да определим просто като протест на младите. Това заяви в предаването “Студио Actualno” политологът Ивайло Илиев, който е и част от екипа на Actualno.com.

НИКОЙ НЕ ИСКА КАБИНЕТ И ЩЕ ХОДИМ НА НОВИ ИЗБОРИ: АНАЛИЗ НА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА

„От това, което се чува от политическите сили ни очакват нови предсрочни парламентарни избори. Никой няма желание да състави ново правителство, а ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ са категорични, че не искат ново правителство в рамките на 51-ото Народно събрание“. Това заяви конституционалистът проф. Екатерина Михайлова пред bTV. По думите ѝ ще бъде голяма изненада, ако има ново правителство. Още: Конституционалист: Ако Радев реши да прави партия, трябва да подаде оставка и Конституционният съд да я одобри

В СТУДЕНИТЕ МЕСЕЦИ ИМА ПОТЕНЦИАЛ ЗА НОВИ ПРОТЕСТИ: ПАВЕЛ НАЧЕВ ЗА ЕНЕРГИЯТА НА УЛИЦАТА (ВИДЕО)

Това беше пловдивски протест, пловдивска вълна. Бях скептичен за това да има протестна вълна в Пловдив, но се оказа, че негодуванието се е трупало и е чакало момент да бъде изразено. Това заяви в предаването "Студио Actualno" организаторът на гражданските протести в Пловдив, Павел Начев, коментирайки феноменалния брой на хората, които излязоха в град под тепетата.

ПОЛИЦАИ СРЕД ОБВИНЕНИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА, ДЕЙСТВАЛА В СОФИЯ И ЛОВЕЧ

Седем души са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група за палеж, подкупи, разпространение на наркотици в София и Ловеч. Двама от тях са ръководители на групата, като единият е служител на МВР. Това съобщи окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков на брифинг, в който участие взеха зам.-директорът на ГДБОП старши комисар Емил Борисов, комисар Петър Петров, заместник-директор на „Вътрешна сигурност“ - МВР и директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

ХОРАТА ПОПИЛЯХА ПЪРВИЯ "МАГАЗИН ЗА ХОРАТА", ПО-СКЪП Е ОТ ВЕРИГИТЕ

Социалните мрежи врят и кипят след публикуването на рекламно пано на един от първите "Магазини за хората" - този в Тополово, община Асеновград. На практика няма "магазин", а само щанд с избрани продукти във вече съществуващи обекти.

БЪЛГАРИЯ И ОЩЕ 6 СТРАНИ СА ПРОТИВ ЗАЕМ ЗА УКРАЙНА С РУСКИТЕ АКТИВИ, НО И ТОВА МОЖЕ ДА НЕ СПРЕ ЕС

Ръководителят на външната политика на Европейския съюз Кая Калас заяви на 15 декември, че финансирането на Украйна чрез заем, базиран на замразените активи на Русия, изглежда „все по-трудно“ преди решаващата среща на Европейския съвет (формат евролидери) този четвъртък. Предупреждението ѝ за намаляващите шансове за сключване на споразумение идва в момент, в който европейските лидери се събраха в Берлин, за да опитат да повлияят на формата на евентуално мирно споразумение в дискусии с украинския президент Володимир Зеленски и пратеници на американския президент Доналд Тръмп.

WSJ: САЩ ОТНОВО ПРИТИСКАТ УКРАЙНА ЗА БЪРЗ МИР, ПРЕГОВОРИТЕ СА СЕ ПРЕВЪРНАЛИ В БОРБА

В неделя висши представители на президента Тръмп започнаха двудневни разговори с украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери, съобщава The Wall Street Journal. В статията се отбелязва, че администрацията на САЩ е увеличила натиска върху Киев да се откаже от съпротивата си и да се съгласи на мирно споразумение с Русия до края на годината. Изданието добавя, че преговорите между Украйна и нейните западни партньори са се изродили в борба, дори без участието на Русия. Твърди се, че Вашингтон настоява за бързо решение, докато украинският президент Володимир Зеленски и неговите европейски съюзници твърдят, че остават значителни различия, които трябва да бъдат разрешени. Разговорите са продължили пет часа, а диалогът продължава и в понеделник.

ЗНАЧИТЕЛЕН ПРОГРЕС КЪМ МИР: СДЕЛКА МЕЖДУ УКРАЙНА И САЩ МОЖЕ ДА ИМА. А С РУСИЯ? (ОБЗОР - ВИДЕО)

Беше постигнат значителен погрес и ще се срещнем пак утре (т.е. на 15 декември) – така накратко Стив Уиткоф, специалният пратеник за Близкия изток на американския президент Доналд Тръмп, коментира първия ден от поредния рунд от преговори в рамките на подновения мирен процес за Украйна. Този път обаче преговорите между Украйна и САЩ са в Германия, провеждат се в Берлин. А от думите на Уиткоф вече е ясно, че разговорите се водят по план от 20 точки – т.е. не по първоначалното предложение от 28 точки, за което се появиха редица данни, че е писано под диктовката на Кремъл именно с проводник Уиткоф. Това обаче повдига въпросът дали дори Украйна и САЩ да постигнат съгласие за мирно споразумение, руският диктатор Владимир Путин ще се съгласи предвид всички явни сигнали, че той иска капитулация на Украйна, а не възможност тя да се възстанови и да стане силна държава на неговата граница – Още: WSJ: САЩ отново притискат Украйна за бърз мир, преговорите са се превърнали в борба

НА УКРАИНЦИТЕ НЕ ИМ СЕ ХОДИ НА ИЗБОРИ ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНА, РЕЙТИНГЪТ НА ЗЕЛЕНСКИ Е БЕТОН (ГРАФИКИ)

Повече от половината украинци - 57% - смятат, че избори са възможни едва след окончателно мирно споразумение и пълно прекратяване на войната, подпалена от Русия през февруари 2022 г. Това сочат резултатите от проучване на общественото мнение, проведено в страната от 26 ноември до 13 декември от Киевския международен институт по социология (KIIS). Отбелязва се, че през септември 2025 г. процентът е бил по-висок - 63% от анкетираните тогава са били на това мнение.

ПРОБЛЕМЪТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СИГУРНОСТ НЕ Е САМО ТРЪМП

Разкъсана между САЩ и Русия, Европа е изправена пред второто си знаменателно събитие през последните години, пише The New York Times. Номер едно стана инвазията на Русия в Украйна – първият голям сухопътен конфликт на европейския континент след Втората световна война. Номер две беше отказът на САЩ от ангажимента си да гарантира сигурността на континента, заявиха европейски представители и експерти.

"ЗЛАТНИЯТ" ДЕН, В КОЙТО БЪЛГАРИЯ ЗАВОЮВА ТРИ ОЛИМПИЙСКИ ТИТЛИ

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.