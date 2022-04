Кадиров с ултиматум към украинските бойци, укрепили се в "Азовстал", да се предадат до ден (ВИДЕО)

„Знам, че искате да се предадете, имам вашите разговори. Не можете да решите на кого да се предадете, кой ще ви остави живи и няма да ви бие и унижава. Давам ви дума, че ако сложите оръжие и излезете сами, тогава няма да ви докосваме", заяви Кадиров. Той добави още, че ако след това украинските бойци поемат "по правилния път", те могат да се надяват да получат амнистия. "Утре имате един ден, а вдругиден ще ви унищожим всички“, закани се той във видеото.

Междувременно потребителите в социалните мрежи продължават да се забавляват с високопарните изказвания и действия на чеченския лидер и неговите подопечни. На тази снимка, например, Кадиров е оприличен на човек, който си е взел почивен следобед от работата си в Cabela's (американска фирма за търговия на дребно, специализирана в риболовните стоки), за да окупира Капитолия в знак на протест срещу пастьоризацията на млякото.

Kadyrov looks like a guy who took the afternoon off from his boat sales job at Cabela’s to occupy a state Capitol to protest milk pasteurization. pic.twitter.com/XTBEZHDRZa