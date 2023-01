Кадиров се бунтува, руснаците са като камикадзета при Бахмут (ВИДЕО)

Причината – новите правила, които министерството почна да налага като професионални стандарти в руската армия. Едно от тези правила е всекидневното гладко бръснене. Кадиров обяви, че това е против религиозните убеждения на бойците му и че ако ги карат да си бръснат брадите, това ще убие бойния им дух, тъй като те гледали на войната в Украйна като на свещена война. Това представлява утвърждаване на репутация – такава е оценката на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Много малко вероятно е руските сили да успеят да обкръжат наистина Бахмут, въпреки продължаващите руски твърдения за тактически успехи в този район, смятат още от ISW. Най-новото е твърдението, че ЧВК Вагнер са превзели Клещеевка – на 7 километра югозападно от Бахмут. Това е посочено както в дневния обзор на руското военно министерство за 20 януари, така и в този на популярния руски телеграм канал "Рибар", като там обаче има уточнение, че се завършвало прочистването на селището. Един от украинските профили в Twitter, който активно следи военните действия, признава, че в по-голямата си част Клещеевка е окупирана от руснаците, като битката сега е за позициите на високия терен (хълмове) на северозапад от селото. "Въпреки пратените подкрепления, ситуацията е трудна", казва той. Показателно е, че в сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия няма споменаване на Клещеевка като място на спечелена от украинците битка - КАРТА!

В авторитетното германско списание Spiegel се появи информация, че на среща при затворени врати германското външно разузнаване е представило данни пред депутати-експерти по сигурността в Бундестага, че всеки ден при Бахмут украинците губят трицифрено число войници (убити, ранени и изчезнали по време на боеве). Руската армия търпи по-големи загуби от това, но руското командване действа безмилостно и поне засега явно руските сили атакуват на принципа "всичко или нищо", като жертват за целта огромен брой войници. Съответно, темпото на руски атаки засега не намалява чувствително, въпреки многото руски жертви. Ако Бахмут бъде превзет, това ще позволи на руснаците да напреднат повече в Донецка област, гласи предупреждението.

В Соледар, макар че градът беше превзет от руснаците, още няма пълен руски контрол над района – там постоянно работят украинските дронове и то със сериозен успех.

Artillery of the 45th Artillery Brigade covered a Wagner field staff zone in Soledar area. The fire was corrected by a drone of the "Magyar" recon unit, famous for targeting Wagners in that area. pic.twitter.com/LI9bbl7Ybc

КАРТА: В Запорожка област действително има раздвижване на руските сили, но оценката на ISW е, че то цели заемане на по-добри позиции за защита от украинска контраатака. Става въпрос за руски атаки в района на Орехов. "Рибар" твърди, че са превзети редица селца около Орехов, само че друг известен руски информационен канал "Царград" изрично публикува новина, че тепърва трябва потвърждение на тази информация. Предвид кадри от снощи как руска пехотна атака в Запорожието бива ударена жестоко от украински артилерийски огън, определено е необходимо потвърждение на руската информация: Руска офанзива изглежда тръгва в Запорожието, бивш ДНР министър не вижда шансове за успех

Междувременно, в руския град Ангарск избухна влакова композиция с гориво. Беларуската опозиционна телевизия NEXTA твърди, че то е било предназначено за руските сили в Украйна:

Fuel tanks are on fire in #Angarsk, which were planned to be sent to the occupiers in #Ukraine



According to the Ministry of Emergency Situations, the area of the fire is 400 sq. m. pic.twitter.com/evzCz1JUda