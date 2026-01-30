Как така енергийно примирие: Гневът на Z-каналите начело с Кадиров (ОБЗОР - ВИДЕО)

И досега няма официално руско потвърждение, че в сила е каквото и да е примирие с Украйна, в случая енергийно. Американският президент Доналд Тръмп публично обяви, че руският диктатор Владимир Путин му обещал да не нанася удари по Киев и "други градове" в Украйна за една седмица. Идеята – в най-студените дни стотици хиляди украинци да не мръзнат – ОЩЕ: "Беше много мило": Путин обещал на Тръмп да не нанася удари по Киев за една седмица

Pokrovske in Dnipropetrovsk Oblast today vividly illustrates Trump’s phone call - and the effectiveness of anti-drone nets. pic.twitter.com/btYHFRs20d — WarTranslated (@wartranslated) January 29, 2026

Вместо потвърждение от Русия на тези думи, руският външен министър Сергей Лавров пак каза, че за Руската федерация е неприемливо да има 60-дневно пълно примирие, каквото многократно беше предложено от Украйна и подкрепено от САЩ. Думите на Лавров се появиха в официалния телеграм канал на руското външно министерство. А в руското Z-пространство в Телеграм има доста спекулации какво всъщност става – както че има издадена заповед да не се удрят цели в Киев и Киевска област и украински енергийни обекти, така и твърдения, че изобщо не е ясно да има такова нещо. Обобщение на твърденията е направил в дневния си обзор американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Според ISW, ако изобщо има такава пауза, тя е от полза на Русия, която ще може да натрупа повече резерви от ракети и далекобойни дронове и да увеличи броя на масираните си комбинирани въздушни атаки срещу Украйна впоследствие. Може би най-популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Звинчук, препубликува позиция, че такова примирие от руска страна е безмислено точно когато руснаците са на ръба да сринат за по-дълго време украинската енергийна система и то в най-студените дни на зимата. Каналът съобщава и в обзора си за 29 януари, че е улучен макет на изтребител F-16 на летище Канатово в Кировоградска област.

В обзора на ISW е обърнато внимание и как руският външен министър отново отхвърля западни гаранции за сигурност за Украйна. Пред турски медии той леко промени плочата – тези гаранции били да се опази "нелигитимната власт" в Киев, а тя била заплаха за Руската федерация. Режимът на Путин продължава с опорката, че Володимир Зеленски не е легитимен президент на Украйна, защото мандатът му е изтекъл – но Кремъл удобно пропуска, че Украйна е във военно положение заради агресията на Русия и съответно мандатите на всички публични длъжности в страната са замразени, което е регламентирано в украинското законодателство. И, разбира се, Лавров повтаря познатите и втръснали руски искания, които по същество се обобщават в едно – Украйна да капитулира и завинаги да е в руската сфера на влияние.

В подкрепа на Лавров се изказа и чеченският лидер Рамзан Кадиров – войната да продължи, да бъде доведена до (успешен за Русия) край. Кадиров изрично заяви, че е против мирните преговори:

💩“The war must be taken to the end, I am against negotiations,” said the half-alive Kadyrov



Judging by his speech, it’s not only his kidneys that have failed — his diction has too. pic.twitter.com/kX4uyRExI3 — NEXTA (@nexta_tv) January 29, 2026

Междувременно, в официалния си канал в Телеграм новият украински министър на отбраната Михайло Федоров обяви, че Украйна вече работи със SpaceX на Илон Мъск, за да спре възможностите на Русия да използва терминали Starlink и така да прави своите далекобойни дронове, особено "Шахед", далеч по-ефективни. Федоров написа, че лично Мъск се е заел с проблема и вече е започнала съвместна работа той да бъде решен. А съветникът на Федоров – Серхий Бескрестнов, който от известно време подробно говори по темата, посочи, че вече има засилени руски удари с дронове "Мълния" в обхват 50 километра по магистралата Покровск – Павлоград. Украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов директно заяви в канала си в Телеграм, че пътят вече е много опасен и е по-добре да се търсят други маршрути – ОЩЕ: Големият мъж Мъск да спре да помага на Русия да върши военни престъпления: Призив на полски министър

🚨The occupiers have a new tactic: “Shaheds” are flying at ultra-low altitude



Russia has begun launching drones at heights of just tens of meters and controlling them manually.



As a result, in recent days the drones have appeared suddenly — without any air raid warning. pic.twitter.com/eJK478NcRe — NEXTA (@nexta_tv) January 29, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Много рязко увеличение на интензивността на сухопътните военни действия в Украйна на дневна база отчита украинският генщаб. На 29 януари е имало 279 бойни сблъсъка спрямо 117 на 28 януари. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 123 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е със 100 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3802 изстреляни снаряда, като това е с 38 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 5583 FPV дрона, което е с около 1200 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Russian forces attempting to mass manpower were hit after choosing a building for shelter. With assault gear and large amounts of ammunition limiting their mobility, the troops gathered inside the structure. Artillerymen from the Hrim battalion of the 225th Separate Assault… pic.twitter.com/d4ouRphNV7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 29, 2026

Истинска лавина от руски пехотни атаки е имало в Покровското направление – цели 87 са спрени през последните 24 часа. Покровск и Мирноград отново са посочени като места на активни боеве. В съседното от юг Олександриевско направление е имало 23 руски пехотни атаки – за пръв път от доста дни там има двуцифрен брой руски щурмове. По-на юг, при Гуляйполе, Запорожка област, са станали 42 руски пехотни атаки. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, са извършени 19 руски пехотни атаки. И още – при Вовчанск, в Южнослобожанското направление, са станали 17 руски пехотни атаки, а по-на запад, в пограничния район на Суми – 11. В Лиманското направление е имало 13 руски пехотни атаки, а в съседното от север Купянско – 12.

The 5th Assault Brigade destroyed an MLRS in the Zaporizhzia region. pic.twitter.com/ExHIrtRk5Y — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 29, 2026

First-person footage from a Ukrainian serviceman capturing two Russian soldiers during a building clearance operation in Lyman, Donetsk region. The operation was carried out by special forces of the State Border Guard Service’s "DOZOR" unit and the 53rd Separate Mechanized… pic.twitter.com/QfNF9PE6kO — WarTranslated (@wartranslated) January 29, 2026

Поредна подигравка от Украйна към твърденията на Русия за напредък в Купянското направление. Един от командирите на украинските пехотни щурмови батальони Роман Ковальов се включи от село Купянск-Узловой, за което началникът на руския генщаб генерал Валерий Герасимов каза, че е превзето от руската армия. "Намирам се в центъра на селото. Зад мен е Домът на културата, до мен е сградата на пощата. Без бронежилетка съм. Купянск-Узловой е под пълен контрол на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Ще направим всичко възможно това да остане така до края на войната", заяви Ковальов. Видеото предизвика истинска ярост сред Z-каналите.

AFU combat commander Roman Kovalyov recorded an address directly from the center of Kupiansk-Vuzlovyi, which Russian occupiers claimed to have "liberated". Well then, we await new statements from the Russians about yet another "liberation". https://t.co/Y53p9nEExs pic.twitter.com/vE5RUcirRQ — WarTranslated (@wartranslated) January 29, 2026

Тази нощ над контролирана от руснаците територия са свалени 18 далекобойни дрона, съобщи руското военно министерство. 7 от тях са свалени над Брянска територия, 5 – на Крим, по 2 над Ростовска област и акваторията на Черно море, по 1 над Астраханска област и Курска област. За сравнение, Русия е изстреляла по цели в Украйна 111 далекобойни дрона, включително 70 дрона клас "Шахед", както и 1 балистична ракета "Искандер-М", насочена към Харков. Свалени са общо 80 дрона, има удари от преодолелите украинската ПВО руски безпилотни системи на 15 места съгласно сводката на украинските ВВС. В Харковска област е поразена административна сграда във Велики Бурлук, няма пострадали хора, съобщава украинската спешна служба в официалния си профил във Facebook. В Запорожка област е поразена къща, но също за щастие няма човешки жертви, но има двама ранени, казва местният военновременен управител Иван Федоров.

