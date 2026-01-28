Големият мъж Мъск да спре да помага на Русия да върши военни престъпления: Призив на полски министър

"Хей, големият мъж Илон Мъск, защо не спреш да даваш Starlink така, че руснаците да го ползват, за да атакуват украински градове? Да печелиш пари от военни престъпления може да навреди на бранда ти". Това написа полският външен министър Радослав Сикорски в официалния си профил в микроблог мрежата "Х".
Hey, big man, @elonmusk, why don't you stop the Russians from using Starlinks to target Ukrainian cities.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) January 27, 2026
Making money on war crimes may damage your brand. https://t.co/dGO6xdFagL
Думите на Сикорски касаят натрупването на все повече данни, че Русия използва далекобойни дронове, които са оборудвани със Starlink, за да нанася удари по цели в Украйна. Руснаците ползват от дълго време терминали Starlink, които купуват от трети страни, най-често от арабския свят, но Мъск има възможност да изключва такива терминали дистанционно или поне така твърди компанията му - ОЩЕ:
