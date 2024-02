Кира Ярмиш потвърди: Навални е убит

“Алексей Навални беше убит. Смъртта му е настъпила на 16 февруари в 14:17 часа местно време, според официалното съобщение до майката на Алексей. Служител на колонията каза, че тялото на Навални сега е в Салехард. Задигнаха го разследващи от ИК. Сега с него водят "разследвания". Настояваме тялото на Алексей Навални да бъде незабавно предадено на семейството му.“

Alexey Navalny was murdered. His death occurred on February 16 at 2:17 p.m. local time, according to the official message to Alexey’s mother.



An employee of the colony said that the body of Navalny is now in Salekhard. It was picked up by investigators from the IC. Now they are…