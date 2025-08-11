Голяма изненада за участниците в началото на "Диви и красиви"

Първата голяма изненада в риали предаването "Диви и красиви" ще бъде още в първия епизод, който ще се излъчи тази вечер (11 август) в ефира на NOVA. "Не само зрителите, но и участниците ще бъдат изненадани", заяви продуцентът Краси Ванков, предават от медията. "В периода на кастингите ние търсихме различни характери и личности. Психолози помогнаха, за да направим мачинг. Мога да издам, че първата голяма изненада предстои още в първия епизод. Креативният продуцент Михаил Недков е в основата на всичко, което се случва като динамика на отношенията вътре.", обясни Ванков.

В търсене на правилния партньор

"Диви и красиви" разбива клишето за любовно дейтинг предаване. Мъжете и жените имат равен шанс да срещнат любовта и свободата да следват сърцето си, за да намерят най-подходящия партньор. Те ще преминат през много битки и изпитания, за да са сигурни, че са намерили точния човек за себе си. Хората, които ще видят зрителите, са естествени, със своите професии и интереси – лекарка, тенис треньор, специалист по киберсигурност, например. Всеки един от тях търси правилния партньор, с който да изгради трайни отношения“, разкрива водещата Маги Томова.

Много важен участник в цялото предаване ще бъде мястото на Българското Черноморие, където ще се случват срещите между участниците. То е допълнителният герой, който ще осигури нужната обстановка, за да се открият един пред друг.

"Диви и красиви" е романтично предаване, в което ще бъдат засегнати и много социални теми като толерантността към различието. Зрителите ще видят много обрати, предизвикателства, специални срещи и неочаквани тестове на отношенията.

