Николина и Ангел: креативност в свят на алгоритми

Николина Петрова и Ангел Тодоров – участници в стажантската програма Hub by Yettel

Докато светът се вълнува от напредъка на хуманоидната роботика – от отварянето на мол за роботи в Пекин, до първия андроид, приет да учи за докторска степен – двама млади иноватори са на път да сбъднат собствените си технологични мечти. Николина Петрова и Ангел Тодоров не само следят напредъка в индустрията, но и активно навлизат в нея. Те са част от стажантската програма Hub by Yettel, която тази година отбелязва своята десета годишнина. В новото ѝ издание телекомът отваря позиции в общо 12 стратегически направления, сред които изкуствен интелект, мрежови технологии, IT операции и други. Програмата е насочена към студенти от 3. и 4. курс, магистри и млади специалисти, а приемът на кандидатури ще продължи до 10 септември.

Вдъхновени от световните иновации, Ангел и Николина също имат своите идеи и визия за бъдещето на технологичния сектор. Ангел, стажант в отдела за „Роботизирана автоматизация на процеси“ в Yettel, мечтае за деня, когато светът на „Междузвездни войни“ ще оживее пред очите му – с хуманоидни роботи, които не просто изпълняват предварително зададени команди, а се адаптират самостоятелно към непредсказуеми ситуации. Николина, която е стажант в екипа за „Разработка на софтуер“, пък вярва, че въпреки напредъка на изкуствения интелект, човешката креативност и стратегическо мислене остават основополагащи за успеха на компаниите. И за двамата технологиите не заменят човека, а го допълват и усъвършенстват.

Технологиите като детска мечта

Николина е родом от китното село Момчиловци, област Смолян. Нейната любов към технологиите се заражда още в ученическите ѝ години – в шести клас тя осъзнава, че компютрите не са само забавление, а източник на вдъхновение. Затова избира да учи „Софтуерно инженерство“ в Софийския университет.

Стажът в Yettel се оказва следваща стъпка в сбъдването на нейната мечта. „Харесва ми динамичната среда, в която мога да уча от опитни професионалисти, да обменям знания и да развивам уменията си чрез практическа работа“, споделя Николина. В рамките на стажа, тя участва в разработката на софтуер, който се използва за подобряване на клиентските интеракции в магазинната мрежа на телекома. Споделя, че най-интересната част от работата ѝ е справянето с различни предизвикателства и намирането на ефективни решения.

За изкуствения интелект казва, че той може да автоматизира много процеси, но никога няма да замени напълно опита и интуицията на един специалист в сферата. Според Николина решаването на сложни проблеми и изграждането на устойчива архитектура за приложения и проекти изискват човешка преценка, стратегическо мислене и способност за адаптация.

Нестандартният подход в търсенето на решения, дори когато става дума за технологичната сфера, Николина черпи от творческата си натура. В свободното си време тя се занимава с народно пеене и портретна фотография. „Като човек, израснал в Родопите, нашият фолклор е дълбоко в сърцето ми. Още от малка участвам в различни фолклорни формации, а фотографията открих като хоби преди две години. Обичам да улавям емоциите и характерите на хората, както и да се фокусирам върху малките детайли, които често остават незабелязани, но разказват най-интересните истории“, разказва тя.

От Германия до София – стъпка по стъпка към мечтаната кариера

Ангел също проявява интерес към компютрите още от малък, като страстта му към тях се заражда покрай видеоигрите. В стремежа си да превърне хобито в кариера, заминава за Германия, където изучава бакалавърска степен „Мениджмънт и технологии“ в Мюнхенския технически университет. След две години обучение обаче решава да се върне в България и продължава образованието си със специалност „Информатика“ в Нов български университет. От времето си в Германия запазва дисциплината и организираността, характерни за местната образователна система – качества, които днес смята за особено важни в професионалното си развитие.

Сред интересите на Ангел са изкуственият интелект, роботиката и биотехнологиите. Като част от екипа „Роботизирана автоматизация на процеси“ в Yettel, той съдейства за разработването на автоматизирани системи и процеси, които са ключови за дигиталната трансформация на телекома. „Избрах Yettel, защото компанията предлага иновативна и приятелска среда, в която мога да се развивам. Най-силно впечатление ми направи, че винаги има към кого да се обърнеш – колегите са отзивчиви и готови да помогнат с всякакви въпроси“, споделя той.

В свободното си време Ангел се отдава на спортното си хоби – баскетбола. Играе от малък, като наскоро дори създава отбор в Националната аматьорска лига, където е на позиция гард. До момента е спечелил над 10 медала от различни турнири.

Какъв ще бъде светът след 5 години

И за Ангел, и за Николина едно е ясно – технологиите са тук, за да останат. Въпросът е как ще ги използваме, за да ни служат по най-добрия начин. Двамата гледат напред с оптимизъм. Николина вярва, че в следващите пет години изкуственият интелект ще допринесе за откриването на нови лекарства и значими иновации, а Ангел допълва, че макар бъдещето да изглежда все по-динамично и непредвидимо, то ще бъде изпълнено с безброй възможности.