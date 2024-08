Русия порази промишлен обект в Западна Украйна: Пожар и притеснения за замърсен въздух (ВИДЕО)

След руски обстрел през нощта по западната украинска Тернопилска област е пламнал пожар. Поразена е индустриална сграда. Гражданите са били помолени да затворят плътно прозорците си.

Около 7 ч. сутринта на 20 август Тернопилската областна военна администрация съобщи, че през нощта, по време на въздушна тревога, е избухнал пожар и че на мястото работят Държавната служба за извънредни ситуации и полицията. „Не напускате дома си, освен ако не е необходимо, ограничете максимално времето на децата навън, затваряйте прозорците и мийте добре храната, донесена от двора“, се казва в съобщението. Извършват се измервания на качеството на въздуха.

The State Emergency Situations Service has published footage of the elimination of a fire in Ternopil caused by shelling pic.twitter.com/6GMPk6Q9l5