Командир, освободил Херсон, поема войските „Харков“ на фона на руската офанзива

Решението на военното ръководство е от 11 май. В същото време Драпати остава и на поста заместник-началник на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна.

Against the background of the offensive of Russian troops in the north of the Kharkiv region, the commander of the Operational grouping of troops "Kharkiv" was replaced. Brigadier General Mykhailo Drapaty was appointed instead of Yuriy Galushkin. Drapaty was Deputy Chief of the… pic.twitter.com/Yc9zEOS5Nl