На Путин не му изглежда, че Русия е готова за победа в Украйна: Знакови промени (ВИДЕО)

Изводът е знаков и предвид репутацията на новия руски военен министър Андрей Белоусов, която е на още по-безгласна буква на Путин – Белоусов е привърженик именно на тоталното обръщане на военна основа на руската икономика и на държавните регулации за сметка на частната инициатива. Той няма предишен военен опит – също както и Шойгу, преди да бъде назначен на поста. Но вътрешен източник коментира пред руското издание "Важни истории", че назначението на Белоусов е опит да се овладее корупцията и руският ВПК да заработи далеч по-гладко, без да се изпада в постоянни вътрешни борби за надмощие. Белоусов има репутацията на ефективен технократ, подчертават от ISW. Основният му фокус напоследък – производство на дронове, като подкрепя държавна заповед за поръчка на дронове на стойност 48 млн. долара, а Белоусов лично обяви финализиране на проекта "Безпилотни летателни апарати" за 7 млрд. долара, който предвижда производство на 32 000 дрона годишно до 2030 година: Един от най-верните на Путин - кой е новият руски военен министър Андрей Белоусов

Остава отворен и друг въпрос – Сергей Шойгу веднага получи нов пост, като главен секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация, но за досегашния секретар Николай Патрушев още няма обявен пост, а неговият син Дмитрий беше министър на селското стопанство в миналото руско правителство. Патрушев е сочен за скритото дипломатическо оръжие на Путин зад граница и то на високо ниво, така че промяната там е особено важна. Освен всичко друго, The Wall Street Journal намекна, че точно Патрушев е отговорен оперативно по заповед на Путин за смъртта на руския олигарх и създател на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. И на всичкото отгоре няма други промени в най-важните постове в руските служби – Владимир Колоколцев остава МВР министър, Сергей Наришкин продължава да води външното разузнаване, Александър Бортников си е начело на ФСБ, а Виктор Золотов е командир на "Росгвардия".

Заключението се споделя и от украинския о.з. полковник и военен анализатор Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб. Машовец е лаконичен и пише с присмехулна нотка: "Струва им се, че успешно издържаха натиска на санкциите и "ще преобразуват дълбоко" военната си индустрия. Чудя се кой и кога ли ще каже на Пуйло (Путин) истината?".

До публикуването на настоящия материал, украинският генщаб все още не беше публикувал сутрешна сводка за войната, както обичайно прави. Според вечерната сводка, която обаче е само до 18:00 часа на 12 май, интензивността на бойните действия е невиждана – 146 бойни сблъсъка по целия фронт, което подсказва, че за денонощието броят сигурно е рекорден. Ясно е, че сега всички очи са вперени в Харковска област (КАРТА): Русия има тактически успех в Харковска област: Признание на украинския генщаб

Извън Харковска област, най-много отбити руски пехотни атаки има в Покровското направление (на запад от Авдеевка) – 30 до 18:00 часа. В Бахмутското направление има общо 26 отбити руски пехотни атаки, като 10 обаче са към Северск. Това е на север от Часов Яр, около 20-30 километра. Прави впечатление и засилващият се натиск по линията Урожайно – Старомайорско (участък "Времеевски"), на 9 километра южно от Велика Новоселка. Велика Новоселка е югозападно от Угледар – важна логистична точка за украинците. Същевременно, в Новопавловското направление, вече Кураховско, има само 4 отбити руски пехотни атаки т.е. по-ниска интензивност до 18:00 часа на 12 май. За значението на линията Угледар – Курахово си припомнете в този материал: Руската лятна офанзива: Няма да е нито Харков, нито Киев – оценка на украински полковник

За случващото се в Харковска област и руската операция за превземането на Волчанск в голяма степен ISW обвинява западната политика да не се дава западно оръжие да се използва за превантивни удари по военни цели на руска територия. Американският мозъчен тръст смята, че руснаците искат да обкръжат Волчанск (Вовчанск) – като овладеят пътищата C-210817 от запад (Бугруватка, Стариция и Избутско) и O-210825 от изток (откъм Вовчански Хутори). Освен това, явно е как украинците опитват да удържат руснаците да не превземат Липци – има геолокализирани видеокадри на украински удари с дронове по руски позиции в Лукянци:

От изток на Харков повече руски атаки този път има в Лиманското, а не в Купянското направление – 159 до 18:00 часа. Потвърден руски напредък и в двете направления обаче няма, руските източници също не говорят много-много за този участък на фронта – ако руснаците превземат Купянск, ще могат да окажат още повече натиск в Харковска област и конкретно за град Харков:

A Russian MT-LB and BMD were destroyed in the Kupyansk direction. pic.twitter.com/GgY4UR33eB

За Покровското направление популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, пише само, че продължават боевете в подстъпите на Новоалександровка и Калиново т.е. най-северната част на фронтовата линия в този участък. Новоалександровка е ключова точка от юг за евентуална операция към град Константиновка, който е руска цел и от изток, откъм Часов Яр. Руският военен блогър и пропагандист Семьон Пегов също не отчита нещо особено за Покровското направление – няма съществени промени в южната част на линията, Нетайлово и Уманско, руснаците напреднали към Новоалександровка, според неговия обзор.

И при Часов Яр, и в участъка "Времеевски" няма нищо ново съгласно данните на двата руски източника – вижте ВИДЕО, 18+ как руснаците опитват и с мотори да атакуват и какво им се случва. По описание на украински военни от мястото на боевете пред "Укринформ", редовна руска тактика е да наближат танк и бронетранспортьори към дадена позиция - танкът стреля, бронетранспортьорите разтоварват пехота и тя опитва да напредне. Освен това, в Кураховското направление боевете в Красногоровка не спират и изглежда там двете армии държат контрола над двете половини на населеното място. Говорителят на украинското командване "Хортиця" лейтенант Назар Волошин коментира, че укрепилите се в индустриалната зона на Красногоровка руски части страдат от недостиг на боеприпаси и за момента нямат достатъчно подкрепа от бронирани машини, за да продължат напред, защото украинците успешно отрязват руската логистика за тази позиция - както и че все още руската армия действа с малки щурмови групи пехота в населеното място в опит да подобрява позициите си. Украински командир каза и, че руснаците опитват да влизат в Красногоровка без униформи, с цивилни дрехи, за да не ги обстрелва украинската армия:

A Russian tank destroyed In the vicinity of Krasnohorivka by units of the 47th mechanized brigade. pic.twitter.com/zbL9UetDKu

Знаково съобщение направи и украинският министър на отбраната Рустем Умеров предвид постоянно нагнетяваното информационно напрежение, че украинската армия няма достатъчно войници. По думите му, всъщност в украинската армия най-много се търсят хора за шофьори, механици и оператори на дронове

“The positions of drivers, mechanics, and drone operators are in the greatest demand in the recruiting centers of the Ministry of Defense,” Minister of Defense Rustem Umerov said. pic.twitter.com/rLDEhpC2QU