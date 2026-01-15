Козината и нравът на Тръмп: Пак Зеленски е виновен за мира в Украйна. Руският плам на фронта гасне (ОБЗОР - ВИДЕО)

Путин е готов да сключи сделка за мир. Но Украйна е по-малко готова – с тези думи, изречени в интервю пред агенция Reuters, американският президент Доналд Тръмп за пореден път доказа в каква клоунада превърна американската външна политика за най-голямата трагедия в Европа от Втората световна война насам. Всъщност на директен въпрос каква е причината САЩ като медиатор на преговорите за мир в Украйна така и не могат да ги завършат успешно, отговорът на Тръмп беше еднозначен: "Зеленски".

С типичната си наглост Тръмп добави, че на Зеленски му било трудно „да постигне своето“, затова така станало с преговорите – и то на фона на новите затруднения посред най-люта зима в Киев да бъдат осигурявани ток и парно. Но президентът на САЩ каза, че щял да се срещне със Зеленски в Давос, ако и украинският държавен глава е там – годишният световен икономически форум ще се проведе от 19-ти до 23 януари. Американският президент коментира и, че нямал информация, че Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще ходят пак в Москва до края на януари - Още: "Разочарован" от Путин, Тръмп пак праща двете си остриета в Москва

Emergency power outages continue in Kyiv. In some districts, electricity has been out for 10 hours or more, so residents of one residential complex gathered for an improvised "picnic" outside their building during yet another blackout. pic.twitter.com/3M9ijQfuHp — WarTranslated (@wartranslated) January 14, 2026

Казаното от Тръмп идва, след като в публикувано и на официалния сайт на руското външно министерство интервю на външния министър на Русия Сергей Лавров той заявява, че за мир в Украйна трябвало да бъде решен въпросът със съдбата на хората в Крим, Донбас и Новорусия. Само че Новорусия е термин, налаган от режима на руския диктатор Владимир Путин – тя обхваща освен Крим и Донбас още Харков, Днипро (Днепропетровск), Николаев и Одеса и то не като градове, а като области. С изключение на съвсем малка част на Днепропетровска област и боевете при Вовчанск и Купянск в Харковска област, руската армия дори не е помирисала другите украински територии. Но казаното от Лавров ясно показва за пореден път какво иска Кремъл за Украйна – пълна капитулация. А руският външен министър за пореден път отхвърли възможността да има каквото и да е примирие – 60-дневно примирие предложи Зеленски, за да може да се организират спокойно и избори за президент в Украйна.

“Shaheds” are flying, but the snow still needs clearing



During a Russian attack, a Ukrainian street cleaner simply kept doing his job — and became a social media hero. pic.twitter.com/2PfEvIwpcM — NEXTA (@nexta_tv) January 15, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

От началото на декември, 2025 година, руските напъни на фронта в Украйна стават все по-ограничени – това е заключение на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Между 1 и 17 декември руските сили са извършвали щурмови операции на украинска територия в размер на малко над 276 квадратни километра, но от 17-ти до 31-ви декември територията на щурмовите операции на руската армия в Украйна е намаляла до малко над 89 квадратни километра. А от новата година насам до 13 януари тази територия се е свила още повече – малко под 74 квадратни километра, констатира ISW. И дава обяснение – в Украйна времето що се отнася до мъгли се подобри значително спрямо началото на декември, а това означава, че FPV дроновете на украинците са вече далеч по-ефективни. Отделно, студът стана по-голям, което затруднява офанзивните операции.

Украинският военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", коментира, че 90% от всички убити и пленени руски пехотинци трудно могат да се нарекат войници, защото често дори нямат бронежилетки, каски и даже лично оръжие. "Качеството на военната техника на противника започва да спада все повече", добавя той.

🇺🇦🐎 “The horses were unharmed,” said the commander of Ukraine’s 1st Assault Regiment, as he shared how his unit neutralized Russian cavalry trying to infiltrate Ukrainian defenses. The attack failed, and the Ukrainian soldiers not only saved the horses, but evacuated the wounded… pic.twitter.com/d4uQB230qp — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 14, 2026

Но ISW отчита и продължаващи руски военни операции, важни само за пропаганда и без особено значение за фронта. Такава е превземането на село Комаровка, на 90 километра северозападно от град Суми и на около 67 километра северно от основните боеве в пограничния район на област Суми и на Курска област. Новината за превзетото село съобщи руското военно министерство, без да предоставя каквито и да е геолокализирани видеокадри като доказателство. За ISW това е пак пример как режимът на Путин опитва да внушава на Запада, че Украйна неизбежно ще загуби войната на фронта все някога и затова трябва да бъдат приети руските условия за мир.

В АЕЦ Запорожие руснаците пак трупат военно оборудване и техника и изглежда превръщат най-голямата ядрена централа в Европа в площадка за изстрелване на дронове и ракети, твърди говорителят на украинското оперативно командване "Юг" полковник Владислав Волошин:

A Ukrainian drone has recorded a new buildup of Russian military equipment at the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant, according to Southern Defense Forces spokesman Vladyslav Voloshyn.



Russians are using the site to train drone operators and launch rocket attacks on Zaporizhzhia,… pic.twitter.com/fn4vcrvSZQ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 14, 2026

Интензивността на сухопътните военни действия в Украйна продължава да намалява на дневна база съгласно данните на украинския генщаб. На 14 януари е имало 132 бойни сблъсъка спрямо 141 на 13 януари. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 154 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 49 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3999 изстреляни снаряда, като това е с около 400 повече за денонощие. Руската армия е използвала 8087 FPV дрона, което е с около 150 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

25 руски пехотни атаки са блокирани в Покровското направление съгласно инфорацията на украинския генщаб, което го прави най-горещото направление за деня. Още 11 руски пехотни атаки е имало в съседното от юг Олександриевско направление. 20 руски пехотни атаки са отбити по-на юг, в района на Гуляйполе, Запорожка област. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, са извършени 15 руски пехотни атаки. При Вовчанск, в най-северната част на Харковска област, са станали 14 руски пехотни атаки, а в Лиманското направление – 12.

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец коментира в нов анализ за Лиман, че руснаците по-активно опитват да прекъснат пътя между Лиман и Изюм от север на Лиман. Опитите включват разширяване на руския плацдарм през река Нитриус, в района на селата Шандриголово и Средно, както и руските части да стигнат до Дробишево и Новоселовка, което още не е станало, твърди Машовец. Повече успехи руснаците имат от юг на Лиман – там те са стигнали до линията Диброва – Езерно, обаче нямат пълен и стабилен контрол там. За Машовец по-опасно е ако руснаците успеят от североизток, превземат Дробишево и Новоселовка и прекъснат пътя между Лиман и Изюм. Той сочи като най-важна точка в този сектор боевете при село Ставки, което още не е превзето от руснаците, по думите му.

За Купянск Машовец е категоричен: Очевидно е, че руското командване е изоставило опитите си за масиран пробив от север в самия град Купянск, с който да освободи от украинското обкръжение намиращи се в града руски войници. Вместо това основните руски сили са хвърлени за пробив през Купянския мост, по-на юг, и достигане до Централния пазар на града. В района на Млекоконсервния завод и Купянския лицей № 7 се водят ожесточени боеве и има непотвърдена информация, че при завода украинските части вече са се справили с руските, твърди Машовец. Той смята, че в близо бъдеще руснаците ще опитат да превземат източната част на Купянск с атаки от север, само че украинците държат линията Кучеровка – Петропавловка и това е голяма бариера пред руските усилия.

За Константиновка Машовец казва, че руснаците продължават да се мъчат да се укрепят в югоизточната част на града и нямат особен напредък в последните дни. Ситуацията е трудна, обаче е очевидно, че засега руснаците не могат да натрупат достатъчно пехота в нито един участък на това направление, за да увеличат интензивността на бойните действия и да постигнат успехи, смята украинският експерт, който обаче предупреждава, че руското командване действа, за да натрупа повече жива сила. Когато руснаците успеят да установят контрол в Покровск и Мирноград, а седмици наред след като ги обявиха за де факто превзети, това не става, тогава ще има масиран руски щурм да бъде превзета Константиновка, посочва Машовец.

За Олександриевското направление руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, признава, че в Новопавловка украинците са стабилизирали ситуацията, но твърди, че руснаците бавно пак вземат превес, като прекъсват украинската логистика от юг. А колегите им от "Два майора" със задоволство казват, че дрон се е взривил на площада в Лвово, където е паметникът на Степан Бандера, но и признава в дневния си район, че в Гуляйполе украинските контраатаки не спират:

