"Разочарован" от Путин, Тръмп пак праща двете си остриета в Москва

14 януари 2026, 13:38 часа 283 прочитания 0 коментара
Пратеникът на Белия дом Стив Уиткоф и зетят на американския президент Доналд Тръмп Джаред Къшнър подготвят ново посещение в Москва, за да се срещнат с руския диктатор Владимир Путин, съобщи на 14 януари Bloomberg, позовавайки се на източници, запознати с въпроса. От Белия дом все още не са коментирали официално. Срещата може да се състои този месец, въпреки че плановете не са окончателни и графикът може да се промени поради протестите в Иран и евентуална намеса на САЩ в Ислямската република.

Служител на Белия дом е казал пред Bloomberg, че понастоящем не е насрочена официално такава среща.

Представителите на САЩ ще говорят с Путин за гаранциите за сигурност и възстановяването на Украйна

Твърди се, че американските представители ще представят на Путин и неговия екип най-новия проект за мирни предложения. Очаква се преговорите да обхванат гаранциите за сигурност от страна на САЩ и Европа за спазване на всяко споразумение между Москва и Киев, както и възстановяването на Украйна след войната.

Снимка: Getty Images

Наскоро украинският президент Володимир Зеленски представи 20-точковия мирен план, разработен заедно със САЩ, който е актуализация на 28-точковия проект на Щатите, писан под явната диктовка на Кремъл и устройващ напълно Путин с практическа капитулация на Украйна: Зеленски за първи път показа 20-точковия мирен план с посредник САЩ и даде детайли за Донбас и АЕЦ "Запорожие" (ОБЗОР - ВИДЕО).

В 20-точковия проект за мир се урежда споразумение за ненападение, вписани са солидни гаранции за сигурност за Украйна по модела на чл. 5 на НАТО, няма ограничение в числеността на украинската армия в мирно време, предлага се управление на САЩ, Русия и Украйна в АЕЦ „Запорожие“, говори се за статут на специална икономическа зона в Донбас (изтегляне и на украинските сили, и на руските), макар това да остава най-спорният въпрос.

Уиткоф и Къшнър вече няколко пъти са се срещали с Путин в Москва.

Готвеното пътуване на Уиткоф и Къшнър до Русия идва след коментарите на Доналд Тръмп по-рано този месец, в които той изрази "разочарование" от Путин заради продължаващата война в Украйна. Президентът на САЩ заяви пред The New York Times преди дни, че руският диктатор се е запознал с новото мирно предложение и че според него стопанинът на Кремъл искал да сключи сделка. Към момента Руската федерация не е давала такива индикации - тя не се отказва от максималистичните си цели в Украйна, включително превземането на Донбас: Тръмп: Зеленски няма карти от ден 1, той има само едно нещо - Доналд Тръмп.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
