Кремъл плаши руснаците с "необосновани репресии" в Германия, препоръча им да не излизат от Русия

Отскоро Германия е сред малкото страни, които Русия официално не препоръчва на своите граждани да посещават, освен ако нямат „крайно неотложна необходимост“. Съответното предупреждение беше публикувано на 30 декември на сайта на Министерството на външните работи на Руската федерация.

Като основание за това се посочват „възмутителни факти за необосновани репресии“, изразяващи се по-специално в това, че служителите на германската митница могат да изземат от руски граждани, заминаващи за родината си, различни стоки. Руските власти твърдят още, че митническите служители се държали „грубо“ .

„ФРГ де факто се превърна в „територия на беззаконие“ за руските граждани“, се казва в изявлението на руското министерство. Същата формулировка използва и говорителката на ведомството Мария Захарова.

Още: Европейците вече искат обкръжаване на Гренландия: Русия разтревожена заради изпращането на войски на НАТО

Какво предизвика острата реакция на руското МВнР

Предупреждението беше предшествано от инцидент със старши треньора на руския футболен клуб „Зенит“ Сергей Семак и съпругата му Анна на летището в Мюнхен през декември. Съпрузите искали да си получат обратно начисления ДДС върху закупени от тях стоки, а вместо това митническите служители им конфискували онези от тях, които надвишавали стойността от 300 евро за артикул. От изявлението на Захарова става ясно, че руското външно министерство разглежда случката със семейството на треньора като акт на дискриминация на национална основа.

„В историята на Германия вече е имало моменти, когато подобно проявление на национализъм е било възприемано от властите на тази страна като някаква нова норма“, заяви Захарова.

Германското външното министерство на свой ред категорично отхвърли обвиненията, че в Германия съществува някаква заплаха за руските граждани.

Още: Най-после: Германия отчете икономически растеж след две години рецесия

Какви ограничения важат за туристи от Русия в ЕС

В действителност става въпрос за ситуация, която е различна от описаната от руското външно министерство: правилата, които семейство Семак е нарушило, са в сила от 2022 г., а и те важат не само в Германия, а в целия ЕС: ограниченията са включени в четвъртия пакет от санкции, наложени на Москва в отговор на руската инвазия в Украйна.

Какво точно включват ограниченията може да се види, между другото, на сайта на генералното консулство на Русия в Бон: забранява се износът за Русия на луксозни стоки на стойност над 300 евро, на електроника на стойност над 750 евро и музикални инструменти на стойност над 1 500 евро, както и на автомобили на стойност над 50 хиляди евро и/или с обем на двигателя над 1 900 кубика - включително на аксесоари и резервни части за тях. Освен това е наложена забрана за износ на евро в брой към Русия.

Още: ЕС гласи нова позиция - главен преговарящ с Путин

Забраните се отнасят и за частните лица, включително и ако стоките са за лична употреба, което е изрично отбелязано и в информацията на руското консулство. Освен това там има препратки към по-подробни разяснения на Европейската комисия (ЕК) и германската Митническа служба.

Съобщенията за изземването на луксозни стоки от руснаци се появяваха активно през първите месеци от влизането в сила на санкциите, а след това почти изчезнаха – вероятно, защото туристите обърнаха внимание на ограниченията или поне спряха да искат възстановяване на ДДС.

Кои други страни Русия не препоръчва за посещение

В раздела „Предупреждения за руските граждани“ на сайта на руското външно министерство фигурират над двайсет страни. За повечето от тях министерството предупреждава за отделни рискове, без обаче същевременно да препоръчва да не се пътува до тях. Такъв е например случаят с Франция - предупреждението е от 2023 г. и е по повод на „масови безредици“, „случаи на проява на агресия“ от страна на граждани на Украйна и невъзможността да се плаща с руски банкови карти.

В информация за руските туристи, заминаващи за САЩ, се уточнява, че ако не са налице „извънредни обстоятелства“, руснаците не трябва да посещават „САЩ и съюзните им сателитни държави, и преди всичко Канада и (с малки изключения) страните от ЕС“, посочват още от руското външно министерство.

Източник: "Дойче веле"