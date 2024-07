Кремъл след срещата Орбан-Путин: Няма прогрес към начало на мирни преговори (ВИДЕО)

Понастоящем няма предпоставки за начало на преговори за мир в Украйна, заяви пред репортери прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков след днешната среща между унгарския премиер Виктор Орбан и диктатора Владимир Путин.

Орбан заяви, че е на "мисия за мир" в Москва дни след като посети и Киев. В момента Унгария е ротационен председател на Съвета на ЕС, но ръководството на блока твърдо заяви, че унгарският премиер не може да говори с Путин от името на блока.

Още: Киев: Решението за визитата на Орбан в Русия е взето без съгласието на Украйна

"Засега няма никакъв напредък. Неведнъж сме казвали, че от страна на Киев няма желание за водене на преговори", твърди Песков и добавя, че от страна на Москва имало такова желание. Разбира се, руската пропаганда извърта темата с преговорите за мир - Украйна не иска да сяда на масата с Путин, защото той не зачита териториалната цялост и суверенитета ѝ, а де факто иска страната да се "демилитаризира" и да капитулира.

Още: Путин отхвърли Запада като посредник за мир и поиска Украйна да се предаде (ВИДЕО)

Orban posted a photo with Putin with the caption "peace must be made". pic.twitter.com/NJAEcS6pZW