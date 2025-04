"Легализирана кражба на имущество": Русия отнема хиляди домове на украинци в Мариупол

Руските власти систематично отнемат хиляди домове от украински жители в окупирания Мариупол. Това установява разследване на BBC Verify, докато градът отбелязва три години окупация. Най-малко 5700 домове са набелязани за изземване, много от които принадлежат на хора, които е трябвало да избягат от града, показва анализ на документи, публикувани от назначените от Русия градски власти от юли 2024 година, пише в обширен материал британската медия.

За да спасят домовете си, украинците ще трябва да се изправят пред опасно завръщане в Мариупол през Русия, изтощителни проверки за сигурност, сложен бюрократичен процес и огромен натиск да приемат руски паспорт. Повечето от засегнатите имоти някога са били обитавани от украинци, които или са избягали, или са загинали по време на 86-дневната руска обсада на стратегически важния град през 2022 г. По данни на Human Rights Watch, бомбардировките срещу града са убили повече от 8000 души. От правозащитната организация уточняват, че тази цифра „вероятно е значително подценена“.

Конфискациите изглежда са част от по-голяма схема за „русифициране“ на окупирания крайбрежен град, която включва изграждането на нови военни съоръжения и преименуването на улици с одобрени от Москва имена. Руската обсада остави 93% от високите сгради на Мариупол или 443 от тях, в руини, установи проучване на Human Rights Watch. Оттогава Русия твърди, че е построила повече от 70 нови жилищни блока, но местните казват, че огромният недостиг на домове продължава.

От известно време се появи информация, че Русия конфискува имоти в окупирана Украйна. Но нов закон ускори процеса и направи по-трудно за украинските собственици да отстояват правата си. Освен 2200 жилища, определени за предстоящо изземване от градските власти, други 3550 са идентифицирани за потенциална конфискация, показват градски документи, анализирани от BBC Verify. Представители на Мариупол не отговориха на исканията за коментар от изданието.

Галина е сред 350 000 украинци, за които се смята, че са избягали от Мариупол, за да не живее по руска окупация. От ВВС са се съгласили да не идентифицират фамилията ѝ поради опасения за безопасността на семейството й, което остава в града.

Тя казва, че нейният жилищен блок в крайморския град – който преди войната имаше население от 425 000 души, е бил силно повреден от обстрела на руски танкове по време на обсадата. Казали й, че "прозорците и вратите" на апартамента са ремонтирани и че там живеят хора без нейно разрешение. Тя се страхува, че апартаментът й ще бъде запориран. „Това е легализирана кражба на имущество“, казва тя.

Това е типичен пример за блок в града, който би приютил десетки украински семейства преди инвазията. BBC избра да не показва точното му местоположение, за да защити жителите. Повредени по време на обсадата, 75 от апартаментите му – включително тези, обозначени с червени точки, са изправени пред конфискация.

