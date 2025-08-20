Войната в Украйна:

Реставрираха осветителните стълбове на Дунав мост при Русе

20 август 2025, 17:06 часа 384 прочитания 0 коментара
Реставрираха осветителните стълбове на Дунав мост при Русе

Завърши монтажът на реставрираните осветителни стълбове на Дунав мост при Русе. Между 13 и 19 август са поставени и 160 метра от реставрирания парапет. Основният ремонт на Дунав мост при Русе продължава по график в 320-метровия участък в посока България, съобщиха от АПИ

През следващата седмица ще започне поставянето на кабели по монтираните осветителни стълбове, както и ще се извърши монтаж на ограничителни пътни системи в участъка.

Очаква се строително-монтажните работи на участъка в посока България на Дунав мост да завършат в началото на септември. След което работата по съоръжението ще продължи в 320-метрова отсечка в платното за Румъния.

Дейностите на Дунав мост се извършват ежедневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Актуална информация за ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция „Информация за ремонта на Дунав мост“ на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“. ОЩЕ: Асфалтират затворен участък на Дунав мост при Русе: Ще има ли промени в движението (СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Русе Дунав мост АПИ информация 2025
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес