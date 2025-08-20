Братовчедът на Гришо отпадна рано на турнира в София

Александър Василев отпадна във втория кръг на турнира от сериите Чалънджър 75 в София с награден фонд 91 250 евро в Националния тенис център в София.

Александър Василев отпадна във втория кръг

Участващият с покана от организаторите полуфиналист на Уимбълдън при юношите отстъпи пред квалификанта Алекс Молчан с 4:6, 0:6.

Василев игра равностойно до 4:4 в първия сет, след което загуби осем поредни гейма и приключи участието си в надпреварата.

18-годишният тенисист си осигури 6 точки за световната ранглиста и 1535 евро.

В предишния кръг словакът, който е бивш №38 в света и има 3 финала на турнири от веригата на АТП, отстрани Иван Иванов - шампион от юношеския Уимбълдън.

ОЩЕ: Братовчедът на Григор Димитров с откровено признание за сравненията с най-добрия български тенисист