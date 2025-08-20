Настъпи хаос с тротинетките в Солун

Войната в Украйна:

20 август 2025
Община Солун е наредила на компаниите за отдаване под наем на електрически тротинетки да подадат заявления между 25 август и 5 септември за обособени места за паркиране, които ще поберат до 800 тротинетки, съобщи гръцкото издание Kathimerini.

Ходът е част от нова политика, насочена към ограничаване на безредното паркиране в северния пристанищен град.

Съгласно правилата, които влизат в сила с актуализирания Кодекс за движение по пътищата на Гърция на 13 септември, скутерите, оставени извън одобрените зони, ще бъдат конфискувани, а на операторите ще бъдат налагани глоби.

„Жребият е хвърлен“, каза кметът Стелиос Агелудис, обявявайки мярката.

„Решени сме да сложим край на окупацията на обществени пространства от скутери, изхвърляни волю-неволю из целия град. Ще бъдат определени правила и те трябва да се спазват. Ако някои настояват да ги нарушават, ще преоценим позицията си“, каза той. ОЩЕ: Тротинетките стават изцяло незаконни: Недомислиците в Закона за движение по пътищата

Деница Китанова
