БДЖ вече няма да е монополист - държавата започва конкурс за частни жп оператори

През идната седмица Министерството на транспорта ще открие конкурсната процедура за избор на жп оператори за обществени пътнически услуги. В нея ще могат да участват всички лицензирани железопътни компании от ЕС. Новината съобщи министърът на транспорта Гроздан Караджов след заседанието на Министерския съвет, който одобри провеждането на процедурата. Реформата е част от Националния план за възстановяване и устойчивост, където е предвидено новите договори за жп превоз да се възлагат чрез открито състезание.

От 13 декември 2026 г. БДЖ вече няма да е единственият пътнически превозвач. Държавната компания ще влезе в пряка конкуренция с частни оператори. Тогава трябва да бъдат избрани новите изпълнители за три зони – западна, северна и южна. Договорите им ще бъдат за 12 години, като държавата ще плати общо 1,4 млрд. евро без ДДС. Срокът за подаване на документи ще е три месеца. Още: БДЖ и еврото: Плащания в лева няма да се приемат след тази дата

Решението е частни оператори

"Железницата страда от десетилетия недофинансиране и липса на реформи. Частните оператори могат да направят сектора по-атрактивен, устойчив и ефективен. Конкуренцията няма да е борба за субсидии, а за по-добро обслужване на пътниците", коментира Караджов.

Операторите ще получат безвъзмездно влаковете, закупени след 2009 г., които остават държавна собственост. По-старите мотриси ще останат в активите на "БДЖ – Пътнически превози", но могат да се отдават на пазарен принцип. След изтичането на договорите подвижният състав ще се връща на държавата.

Караджов подчерта, че трудовите договори на служителите ще се запазят, а колективните споразумения ще продължат да действат за целия срок на новите договори. Още: "БДЖ имат достатъчно проблеми, за да им измисляме нови": Репортаж ядоса Гроздан Караджов

В момента у нас има три издадени железопътни лиценза, но нито един от тях не е влязъл в реална експлоатация като пътнически оператор. Според министъра, именно заради това в ПВУ е заложено премахване на пречките пред пазара, включително разделянето на договора на няколко лота с ограничен обем.