Веласкес с чувство за хумор: Евертон е интелигентен! Каза това, което исках да чуя (ВИДЕО)

20 август 2025, 16:36 часа 355 прочитания 0 коментара

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес и един от основните атакуващи състезатели на тима - Евертон Бала, говориха пред медиите преди първия двубой срещу АЗ Алкмаар от плейофа за влизане в Лига на конференциите. Бразилецът не скри, че се чувства най-добре отляво, но е готов да се адаптира към всяко решение на наставника си. Думите на Куршума явно се харесаха на испанския специалист. Веласкес похвали Бала, защото е казал точно това, което трябва.

Закачки между Бала и Веласкес

“Определено се чувствам добре на всички позиции напред в атака. Така или иначе навсякъде ще се опитам да дам най-доброто от себе си. Обикновено моята позиция се води ляво крило. Но съм адаптиран каквото и да е треньорското решение. Със сигурност това са мачовете, които всеки един професионалист чака и се готви за тях. В началото на годината в едно интервю споменах, че съм тук с такова желание. Разбира се, този мач ни дава възможност да постигнем нещо голямо. Това не е само за мен, а за всички мои съотборници. Всички сме готови”, заяви Евертон.

Хулио Веласкес Евертон Бала

Последва въпрос към Веласкес във връзка с факта, че треньорът нарече Макун и Вуцов бойци. Сега испанецът беше помолен да определи и Евертон Бала, а отговорът предизвика усмивки у всички в залата. "Бала подходи доста интелигентно в отговорите си. Отговори точно това, което трябва", заяви с усмивка треньорът на Левски.

Джем Юмеров
