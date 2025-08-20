Великобритания няма да праща войски на фронта в Украйна, но има друг план за гаранции

Адмирал Тони Радакин - началник на Генералния щаб на отбраната на Обединеното кралство - ще съобщи на американските си колеги, че Великобритания е готова да изпрати войски за защита на въздушното пространство и водите на Украйна, но не и да ги разположи по линията на контакт с Русия. Радакин ще присъства на среща в Пентагона в сряда, 20 август, на която ще бъде финализирано решението за това какво 30 различни държави са готови да направят като гаранция за националната сигурност на Украйна.

Очаква се Радакин да потвърди, че Великобритания ще изпрати войски за подкрепа на логистиката и обучението на украинските сили, но ще избегне разполагането им в близост до руска територия, съобщава The Guardian.

По-ранните планове за разполагане на до 30 000 души за охрана на украински съоръжения бяха преразгледани след съпротивата на някои европейски страни: Великобритания се е отказала от идеята за 30 000 души военен контингент в Украйна.

Какво се знае за плановете на Лондон?

"Сряда е наистина важен момент. Нищо не се случва във Вашингтон без зелена светлина от президента, така че подкрепата на Тръмп за гаранциите за сигурност в понеделник даде старт на много дейности", заяви британски официален представител пред медията във връзка с разговорите на републиканеца с евролидерите и украинския президент Володимир Зеленски. Те се съсредоточиха именно върху гаранциите за сигурност за Украйна.

Друг източник казва, че Радакин ще повтори обещанията, дадени миналата седмица от министъра на отбраната Джон Хили, който заяви, че Лондон е готов да разположи войски в Украйна, "за да осигури безопасността на въздушното и морското пространство и да укрепи украинските сили".

Снимка: Getty Images

Счита се, че това е логистична и обучителна подкрепа, а не изпращане на батальони, които биха могли да се озоват на фронтовата линия и да вземат участие в бойни действия.

Участието на САЩ в гаранциите за Украйна

Срещите в сряда се разглеждат в Европа като важна стъпка към постигането на мирно споразумение между Русия и Украйна, което, както заяви британският премиер Киър Стармър, ще бъде възможно само ако САЩ са готови да предоставят гаранции за сигурност.

Планираните заседания в Пентагона се следят внимателно за признаци, че САЩ са готови да поемат подобни ангажименти. Във вторник, 19 август, Тръмп каза, че САЩ няма да включват американски войски на място, като заяви пред Fox News: "Имате моето уверение".

Президентът Володимир Зеленски поиска от съюзниците си обвързващи гаранции, за да попречат на Русия да започне нова инвазия. Евролидерите и американският президент Доналд Тръмп загатват, че Киев може да получи гаранции в стил "член 5 на НАТО" - атака срещу Украйна ще се счита за атака и срещу гарантите и те ще трябва да се намесят, за да я защитят. Само че украинската страна няма да влиза официално в Алианса като член.

Американският държавен секретар Марко Рубио застава начело на работна група, която да разработи гаранциите за Украйна: План с 4 точки: Как САЩ могат да участват в гаранциите за сигурност на Украйна.

Френският президент Еманюел Макрон заяви на 18 август, че гаранциите ще разчитат на силна украинска армия, подкрепена от ангажиментите на "коалицията на желаещите", която включва над 30 държави - съюзници на Киев.

Bloomberg съобщи на 19 август, че пакет от гаранции за сигурността на Украйна може да бъде финализиран тази седмица. Европейски официални лица са обсъдили изпращането на британски и френски войски в Украйна, заедно с контингенти от около 10 други държави. Планира се те да са в райони, намиращи се далеч от фронтовата линия, и да наблюдават спазването на евентуално примирие: Войници, оръжия, самолети, ПВО: Гаранциите за сигурност за Украйна – черновите (ОБЗОР - ВИДЕО).

Снимка: Getty Images

Великобритания ще каже на САЩ с какво тя може да допринесе

Великобритания планира да използва срещите, за да очертае пред администрацията на Тръмп какво може да допринесе за сигурността на Украйна, ако бъде подписано мирно споразумение. Официални лица казват, че британски войски могат да бъдат разположени, за да помогнат с логистиката при защитата на въздушното пространство и пристанищата на Украйна, но не и в ситуации, които могат да доведат до сражения с Русия.

Някои експерти казват, че европейските лидери не очакват Путин да се съгласи дори на такова ограничено разполагане на войски на НАТО в Украйна и че европейските лидери обмислят идеята да изолират руския лидер. Британски официални лица настояват, че това не е така и че Обединеното кралство и неговите партньори са ангажирани в сериозни подготовки за изпращане на войски в Украйна, ако се наложи, пише The Guardian.

На среща във вторник, 19 август, лидерите на Коалицията на желаещите – военни съюзници, подкрепящи Украйна – се споразумяха да проведат скоро преговори със САЩ относно надеждни гаранции за сигурността на Украйна.

