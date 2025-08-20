"Пишем нова глава": Ботев Враца представи емблематичен бивш №10 на Левски с интересно ВИДЕО

Бившият футболист на Левски Радослав Цонев ще подсили Ботев Враца. Това става ясно от публикация на "зелените лъвове" в социалната мрежа Instagram. Полузащитникът бе представен с ефектно видео, в което се акцентира върху завръщането му под Околчица след 12 години. През 2013-а халфът има престой под наем във Враца. За последно Цонев бе част от казахстанския Тобол.

Ботев Враца привлече Ради Цонев

Преди това 30-годишният футболист защитава цветовете на Арда, Пирин, Левски и италианските Лече, Монополи и Витабрезе. Юноша е на благоевградчани, но на крехка възраст преминава на "Герена". Със "синия" екип дебютира в мъжкия футбол през 2011-а. Две години по-късно ръководството на столичния гранд го праща под наем в Ботев Враца, който по онова време се подвизава във Втора лига.

ОЩЕ: Веласкес с чувство за хумор: Евертон е интелигентен! Каза това, което исках да чуя (ВИДЕО)

След престой в Италия Ради Цонев се завърна в Левски през 2020 година - в едни от най-тежките времена за клуба. През 2022-ра за кратко носи и фланелката с номер 10 на гърба.

От Ботев Враца пък представиха халфа с ефектно видео, което включва част от добрите изпълнения на Цонев - най-вече с екипа на Арда. Клипът бе придружен със следните надписи: "Нещо ново, но познато! Опитът среща амбицията. Пишем нова глава. 12 години по-късно той се завръща в Ботев! Добре дошъл отново! С Ботевска воля, с Ботевски дух!"

ОЩЕ: Светльо Вуцов прикова вниманието на отбори от топ първенство в Европа. Ще тръгне ли по стъпките на Михайлов?