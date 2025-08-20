Войната в Украйна:

Империята на регулаторите: Заплати за 30 000 лв., имоти и депозити за милиони

20 август 2025, 17:00 часа 680 прочитания 0 коментара
"Заплати за по 20, 30, дори 40 хиляди лева на месец, апартаменти и къщи в Банско, София и крайморски курорти, джипове за десетки хиляди, банкови сметки пълни с евро, долари и франкове – така изглеждат декларациите на хората, които оглавяват държавните регулатори. Управителят на БНБ Димитър Радев декларира близо 30 000 лева месечно възнаграждение. Любопитна подробност е, че основната част от неговите и на семейството му спестявания и инвестиции са в левове и долари, а по-малка част – в евро. Подуправителят Петър Чобанов е посочил 25 000 лв. средно месечно, докато другият подуправител Андрей Гюров – 11 900 лв. Подробности за техните имуществени декларации четете тук.

Сметната палата

В Сметната палата, освен председателя Димитър Главчев, високи доходи декларират и заместниците му. Горица Кожарева и Тошко Тодоров са посочили около 20 000 лв. месечно. Маргарита Николова, която е на поста от 16 май 2025 г., не е подавала декларация, тъй като не е заемала длъжността през отчетния период. Още: Чуждо БМВ и 300 000 лв. вземания декларират "двамата големи" без мандат Сарафов и Чолаков

Главчев, който беше и служебен премиер, е декларирал 420 000 лв. налични средства и банкови депозити. В негово име има 34 003 лв., 1 196 лв., 15 616 лв., 56 755 лв. и 17 495 евро по сметки, а в съпружеска общност – още 34 003 лв., 1 196 лв., 15 616 лв., 56 755 лв. и 17 495 евро. Главчев е посочил и кредитна карта със задължение от 10 000 лв. при лихва 16,9%. В декларацията му присъства и пакет от 1 292 акции на „Химимпорт“ АД, придобити чрез покупко-продажба със средства от трудови възнаграждения. Трудовите му доходи за 2024 г. възлизат на 190 626 лв., а съпругата му е получила 12 600 лв. Още: Слави Трифонов е още по-богат, купил си е луксозни коли за 850 000 лева

Заместникът му Горица Кожарева е декларирала впечатляващ списък от имоти. През 2024 г. тя е придобила половин апартамент с гараж в София (174 кв.м) и половин етаж от къща в с. Годлево, общ. Разлог (96 кв.м). Кожарева и съпругът ѝ Михаил Кожарев притежават и половин жилище с мазе в Банско (90 кв.м), както и цял етаж и гараж в Банско с площ 418 кв.м, купени за 322 000 лв. През годините семейството е натрупало и земеделски земи в района на Банско – нива от 2002 г., още няколко от 2006 и 2008 г., както и имот в с. Тополица от 1995 г. В автопарка фигурират луксозни автомобили: Audi за 42 000 лв., BMW  за 58 500 лв. и Toyota Land Cruiser, придобита през 2012 г.

КЗК и КЕВР

Също със сериозно имущество изпъква новият председател на КЗК Росен Карадимов. Той е декларирал къща с двор в с. Голямо Пещене, Врачанско, с площ 2 490 кв.м, като негова съпруга притежава лозови масиви в района. Карадимов е посочил налични 206 000 евро и още 402 900 лв. в брой. Банковите му сметки надхвърлят 550 000 лв. – 305 639 лв., 249 559 лв., 11 426 евро и 19 460 евро. Той има и вземания по договори за над 1,7 млн. евро, както и задължения от около 387 000 лв. и 24 969 евро. Декларирал е участие в „Би Лена“ ООД със 612 дяла на стойност 305 600 лв. Трудовите му доходи за 2024 г. са 986 777 лв., а съпругата му е получила 10 429 лв.

Бившата председателка на КЗК Юлия Ненкова е вписала доход от 12 500 лв. почти, равни на заплатата на шефа на Агенция „Митници“ Георги Димов - 13 600 лв.

Председателят на КЕВР Иван Иванов е посочил 18 000 лв. месечно възнаграждение, но и впечатляващо портфолио от имоти и активи. Той притежава апартамент в София (117 кв.м), закупен през 2018 г. за 187 628 лв., друг апартамент в столицата (70 кв.м) от 2007 г., както и двор с къща в Кюстендил (43 кв.м). Заедно със съпругата си Савина Иванова имат и още едно жилище в София (117 кв.м), придобито за 513 440 лв., както и нива в с. Баргенци, Кюстендилско, с площ 3 дка на стойност 3 000 лв. Още: Болнични шефове - милионери: Вече има заплата от 100 хил. лв. на месец, директор прибира 740 000 лв. дивиденти

Иванов кара три автомобила – Ford Puma от 2024 г. за 53 000 лв., Renault Megane от 2009 г. за 6 800 лв. (собственост на съпругата му) и Toyota от 2020 г. за 65 981 лв. В банкови сметки на негово име фигурират 295 711 лв., 449 555 лв., 1 526 лв. и 160 045 лв., а като налични средства е обявил още 2 000 лв. Освен това е инвестирал 52 765 лв. в инвестиционен фонд.

КРС, ДАНС и още

Сред другите регулатори картината е също пъстра. Иван Димитров, председателят на КРС, е обявил 15 700 лв. месечно възнаграждение, заместничката му Кристина Хитрова – 14 100 лв., а членовете на комисията варират между 12 000 и 14 000 лв. Бойко Атанасов, оглавяващ КФН, е декларирал 17 900 лв. месечно.

В Комисията за защита от дискриминация Ана Джумалиева се е подписвала срещу близо 16 000 лв. месечно, а в Комисията за защита на потребителите Мария Филипова – срещу 13 200 лв. Още: Банкови сметки, нови коли, имоти, акции в международни компании: Богатството на членовете на ВСС

Начело на ДАНС бившият вече ръководител Пламен Тончев е получавал през 2024 г. около 10 600 лв. на месец. В декларацията си е вписал два прехвърлени имота в София, получени безвъзмездно. Притежава два автомобила Volvo, също прехвърлени безвъзмездно, и банкови влогове за 267 675 лв. и 162 762 лв. Семейството му е получило и доходи от ДАНС в размер на 142 927 лв., както и 10 200 лв. от други източници.

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
