Скок в самоубийствата в Косово

От януари до юли тази година 11 души са се самоубили в Косово, при общо 19 за цялата година през 2024 г. Само на 18 август трима мъже на средна възраст са се самоубили в градовете Обилич, Исток и Скендерай, предаде македонската медия "Либертас", позовавайки се на данни на косовската полиция.

Косовските неправителствени организации, включително Съветът за защита на правата и свободите на човека (KMDLNJ), призоваха за по-голямо внимание към маргинализираните групи, като пенсионери и ветерани, които често са пренебрегвани от държавата. Те казват, че сред бизнесмени са регистрирани малко случаи поради липса на правна подкрепа.

Бинд Скея от организацията Lifeline, която работи за предотвратяване на самоубийства, каза, че тяхната гореща линия получава поне едно искане за помощ на ден. От декември организацията въведе онлайн чат, което е увеличило броя на контактите, с над 800 обаждания и 2000 искания за помощ през последните шест месеца. Скея подчерта, че организацията трябва да бъде институционализирана, за да предоставя спешна гореща линия.

Социолозите в Косово смятат тези случаи за тревожен индикатор за обществото, отбелязвайки, че социалните стигми са сред основните причини за самоубийства.