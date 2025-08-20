Руският външен министър Сергей Лавров заяви на 20 август, че според него гаранциите за сигурността на Украйна не можели да се обсъждат без участието на Москва. Той добави, че "сериозното обсъждане на въпросите за сигурността без Русия е път, който не води никъде". Също така включи и Китай в уравнението - Пекин, САЩ, Великобритания и Франция можели да предоставят равни гаранции за сигурността на Украйна, смята Лавров.

"Що се отнася до съобщенията, че Великобритания, Франция и Германия искат да разработят колективни гаранции за сигурност, ние подкрепяме идеята тези гаранции да бъдат наистина надеждни", заяви руският външен министър.

Lavrov says Russia is open to Ukraine's security guarantees being handled “on equal terms” by China, the US, the UK, and France—then adds Russia itself should also help provide those guarantees.



Idiot. pic.twitter.com/R1oxwp5CQH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 20, 2025

Още: Лавров видя "чувство за хумор" в суитшърта "СССР", с който се появи в Аляска (ВИДЕО)

Лавров върна лентата към Истанбул през 2022 г.

Той изтъкна, че всяко споразумение трябва да се основава на рамката, обсъдена по време на преговорите в Истанбул през 2022 г., които не доведоха до сключване на мирно споразумение. Става въпрос за преките дискусии Москва-Киев, проведени малко след началото на пълномащабната инвазия на диктатора Владимир Путин в Украйна. Тогава, според изтекли документи в западните медии, Русия на практика е настояла за капитулацията на по-малката си съседка - нещо, което Киев отказа: Проваленият договор за мир в Украйна: Документираната наглост на Путин.

"Нашата делегация тогава се съгласи да изработи гаранции за сигурност, включващи всички постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН – Русия, Китай, САЩ, Франция и Великобритания", каза той. "Бяха споменати Германия и Турция, както и други страни, които може да проявят интерес да се присъединят към тази група".

Още: Лъжите за "проваления мир от Истанбул" отново напират в медийната среда в САЩ

А всички помнят и Будапещенския меморандум от 1994 г., с който Русия става един от гарантите за сигурността на Украйна в замяна на отказването от страна на Киев от всички ядрени бойни глави, останали в Украйна след края на Студената война. Години по-късно Руската федерация нахлу в Украйна: Ядреното оръжие на Украйна: Зеленски със силни думи за лицемерието на Русия и САЩ в Меморандума от Будапеща (ВИДЕО).

Гаранциите за Украйна: Европа и САЩ работят по плана

Коментарите му идват в момент, в който европейските лидери ускоряват преговорите по пакет от гаранции за сигурност за Украйна в случай на прекратяване на огъня. Президентът Володимир Зеленски поиска от съюзниците си обвързващи гаранции, за да попречат на Русия да започне нова инвазия. Евролидерите и американският президент Доналд Тръмп загатват, че Киев може да получи гаранции в стил "член 5 на НАТО" - атака срещу Украйна ще се счита за атака и срещу гарантите и те ще трябва да се намесят, за да я защитят. Само че украинската страна няма да влиза официално в Алианса като член.

Американският държавен секретар Марко Рубио застава начело на работна група, която да разработи гаранциите за Украйна: План с 4 точки: Как САЩ могат да участват в гаранциите за сигурност на Украйна.

Френският президент Еманюел Макрон заяви на 18 август, че гаранциите ще разчитат на силна украинска армия, подкрепена от ангажиментите на "коалицията на желаещите", която включва над 30 държави - съюзници на Киев.

Bloomberg съобщи на 19 август, че пакет от гаранции за сигурността на Украйна може да бъде финализиран тази седмица. Европейски официални лица са обсъдили изпращането на британски и френски войски в Украйна, заедно с контингенти от около 10 други държави. Планира се те да са в райони, намиращи се далеч от фронтовата линия, и да наблюдават спазването на евентуално примирие: Войници, оръжия, самолети, ПВО: Гаранциите за сигурност за Украйна – черновите (ОБЗОР - ВИДЕО).

Американският президент Доналд Тръмп заяви пред Fox News на 19 август, че Вашингтон може да предостави въздушна подкрепа като част от гаранциите, но изключи разполагането на американски сухопътни войски в Украйна: САЩ обявиха, че Европа на практика ще купува от тях гаранции за сигурност на Украйна (ВИДЕО).