Ликвидирането на руския плацдарм при Добропиля продължава: Зеленски се срещна с бойци от 1-ви корпус "Азов" (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с украинските защитници в командния пункт на 1-ви корпус на Националната гвардия на Украйна „Азов“, който заедно със свързаните с него подразделения води отбрана в посока Добропиля (северно от Покровск). "Изслушах докладите на военните, обсъдих ситуацията на фронта и най-належащите нужди и обърнах голямо внимание на въпросите, свързани с оръжията, увеличаването на производството на дронове, нуждите на бригадите, опита на 1-ви корпус на Националната гвардия „Азов“ и други“, отбеляза държавният глава в Telegram.

На президентския уебсайт е посочено, че Зеленски е чул докладите на главнокомандващия на въоръжените сили ген. Олександър Сирски, на командира на корпуса Денис Прокопенко и на командира на въздушнодесантните войски Олег Апостол.

Зустрівся з нашими воїнами на пункті управління 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов», який разом із суміжними підрозділами веде оборону на Добропільському напрямку.



Заслухав доповіді військових, обговорили ситуацію на передовій і найактуальніші потреби, багато уваги… pic.twitter.com/RZH0eJrLul — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2025

Тече прочистване, има усилия за укрепване на фланговете на Покровск и Мирноград

Военните са докладвали за продължаващото "ликвидиране" на руския плацдарм при Добропиля, където силите на диктатора Владимир Путин осъществиха бърз напредък, но не успяха да се закрепят на стабилни позиции и започнаха да бъдат изтласквани от украинците. Тече също прочистване и отбрана на Шахово, продължават усилията за укрепване на фланговете на Покровск и Мирноград и защитата на логистичните маршрути. Според военните на Украйна руските сили продължават опитите си да си възвърнат позициите при Добропиля.

В докладите се заключава, че е необходимо по-тясно сътрудничество между дроновете и наземните единици, особено при паралелното използване на артилерия, далекобойни и прецизни управляеми боеприпаси. Освобождаването на украински войници от руски плен и усилията, необходими за постигането на тази цел, продължават.

В същото време Зеленски благодари на войниците за службата им и лично им връчи държавни награди. "Това е нашата страна, това е нашият Изток и ще направим всичко възможно, за да остане украински", подчерта той.

Зеленски се срещна също с военнослужещи в командния пункт на 4-та бригада за бързо реагиране на Националната гвардия на Украйна „Рубиж“. Заедно със съседните подразделения те участват в отбранителна операция в сектора Добропиля.

I met with servicemembers at the command post of the 4th Rapid Response Brigade of the National Guard of Ukraine “Rubizh.” Together with adjacent units, they are engaged in a defensive operation in the Dobropillia sector.



I heard the commander’s report on the situation in this… pic.twitter.com/NjqzGv7YF7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2025

Ситуацията в Донецка област

На 3 ноември Зеленски заяви, че боевете в сектора при Добропиля не са лесни, но украинската операция продължава. Според украинския лидер Русия разбира, че е загубила инициативата в тази посока и се готви за отмъщение, като струпва войски.

Факт е обаче, че откъм Добропиля - т.е. северния фланг на Покровск - Украйна води успешни контраатаки и поставя под натиск линията Родинско–Мирноград, която руснаците не владеят сигурно - по този начин още не могат да завършат оперативното обкръжение на Покровск.

