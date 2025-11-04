Войната в Украйна:

Ликвидирането на руския плацдарм при Добропиля продължава: Зеленски се срещна с бойци от 1-ви корпус "Азов" (ВИДЕО)

04 ноември 2025, 15:35 часа 432 прочитания 0 коментара
Ликвидирането на руския плацдарм при Добропиля продължава: Зеленски се срещна с бойци от 1-ви корпус "Азов" (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с украинските защитници в командния пункт на 1-ви корпус на Националната гвардия на Украйна „Азов“, който заедно със свързаните с него подразделения води отбрана в посока Добропиля (северно от Покровск). "Изслушах докладите на военните, обсъдих ситуацията на фронта и най-належащите нужди и обърнах голямо внимание на въпросите, свързани с оръжията, увеличаването на производството на дронове, нуждите на бригадите, опита на 1-ви корпус на Националната гвардия „Азов“ и други“, отбеляза държавният глава в Telegram.

На президентския уебсайт е посочено, че Зеленски е чул докладите на главнокомандващия на въоръжените сили ген. Олександър Сирски, на командира на корпуса Денис Прокопенко и на командира на въздушнодесантните войски Олег Апостол.

Още: Покровск е все повече имиджов залог. Отговор как Русия се справя с най-силното украинско оръжие - FPV дроновете (ОБЗОР - ВИДЕО)

Тече прочистване, има усилия за укрепване на фланговете на Покровск и Мирноград

Военните са докладвали за продължаващото "ликвидиране" на руския плацдарм при Добропиля, където силите на диктатора Владимир Путин осъществиха бърз напредък, но не успяха да се закрепят на стабилни позиции и започнаха да бъдат изтласквани от украинците. Тече също прочистване и отбрана на Шахово, продължават усилията за укрепване на фланговете на Покровск и Мирноград и защитата на логистичните маршрути. Според военните на Украйна руските сили продължават опитите си да си възвърнат позициите при Добропиля.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

В докладите се заключава, че е необходимо по-тясно сътрудничество между дроновете и наземните единици, особено при паралелното използване на артилерия, далекобойни и прецизни управляеми боеприпаси. Освобождаването на украински войници от руски плен и усилията, необходими за постигането на тази цел, продължават.

В същото време Зеленски благодари на войниците за службата им и лично им връчи държавни награди. "Това е нашата страна, това е нашият Изток и ще направим всичко възможно, за да остане украински", подчерта той.

Още: Зеленски: Половината изстреляни от Русия управляеми бомби са срещу Покровск

Зеленски се срещна също с военнослужещи в командния пункт на 4-та бригада за бързо реагиране на Националната гвардия на Украйна „Рубиж“. Заедно със съседните подразделения те участват в отбранителна операция в сектора Добропиля.

Ситуацията в Донецка област

На 3 ноември Зеленски заяви, че боевете в сектора при Добропиля не са лесни, но украинската операция продължава. Според украинския лидер Русия разбира, че е загубила инициативата в тази посока и се готви за отмъщение, като струпва войски.

Факт е обаче, че откъм Добропиля - т.е. северния фланг на Покровск - Украйна води успешни контраатаки и поставя под натиск линията Родинско–Мирноград, която руснаците не владеят сигурно - по този начин още не могат да завършат оперативното обкръжение на Покровск.

Още: Зеленски: В Купянск останаха 60 руски войници, скоро ще ги прочистим (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
украинска армия Володимир Зеленски война Украйна Покровск Добропиля
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес