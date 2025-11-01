Любопитно:

Литва подсилва отбраната си с ракети за 5,5 милиона евро

Литва подсилва армията си с нова партида противотанкови ракети на стойност 5,5 милиона евро. Най-новите системи Spike LR2 са предназначени за унищожаване на танкове, бронирани превозни средства, инженерни съоръжения и други ключови цели. Тези ракети могат да пробиват брони, да променят траекторията си по време на полета и дори да осуетяват атаки.

В допълнение към това, Литва получи боеприпаси на стойност 2 милиона евро за автоматични гранатомети, съобщава LRT. Вилнюс подчертава: заплахата от Русия е реална и страната трябва да бъде готова за възможна инвазия

