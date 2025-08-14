Войната в Украйна:

14 август 2025, 22:46 часа 718 прочитания 0 коментара
Лос уби вице мис Русия (СНИМКИ)

Подгласничката на мис Русия 2017 и участничка в Мис Вселена 2017 Ксения Александрова е загинала при катастрофа в Тверска област в Руската федерация, съобщи за медиите бащата на младата жена. Трагедията се е случила докато автомобилът, в който тя се е возила на предната седалка, е ударил с висока скорост излязъл на пътното платно лос. Животното, което е загинало на място, е пробило страничното стъкло и е нанесло сериозни травми на модела.

Ксения е била откарана в болница с черепно-мозъчна травма, но лекарите не успели да я спасят.

Само преди пет месеца, на 22 март, Ксения Александрова обяви в профила си в Instagram, че се е омъжила. Тя е работила не само като модел, но и като психотерапевт.

Трагедията е станала още през юли, но едва сега бащата на младата жена, Сергей Александров, разказа какво точно се е случило пред руското издание MSK1.RU. По думите му, Ксения и съпругът ѝ са отишли в Ржев, за да посетят Мемориала на съветските войници, а инцидентът се е случил на връщане. Зад волана на червеното Porsche, с което двамата са пътували, е бил съпругът й, който не е пострадал. На 191-ви километър от магистрала М-9 лосът е изскочил пред колата.

Бащата на модела заяви, че този участък от пътя е много опасен и там всяка седмица се случват инциденти заради диви животни. "След инцидента с Ксения имаше още две катастрофи с подобни смъртни случаи", каза той пред изданието.

Снимки:Instagram/kseniyaalexandrova

