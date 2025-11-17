Любопитно:

НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 17.11.25 - И поляците започнаха да се готвят за война с Русия

17 ноември 2025, 00:01 часа
Изминаха 44 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на равновесие. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия, след като успешната украинска контраофанзива в Харковска област доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 30-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут към Часов Яр, през Торецк, Запорожие, Купянск, Лиман. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пълзят около града в опит да го обкръжат и задушат. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта вече спря, а украинската армия удържа и се готви за нов руски натиск. В граничния район на Курска област и област Суми текат жестоки битки и засега руската армия не може да вземе изцяло инициативата.

Поляците последваха примера на финландците и започнаха да правят това, за което жителите на Хелзински вече отдавна имат готовност - подготвят си раница за спешни случаи, снабдена според инструкциите на правителството с вода, радио, фенерче, батерии и пари в брой, в случай че електронните плащания станат невъзможни. Това е нещо ново и вече е знак. Знак, че войната на Русия, която досега се ограничаваше до територията на Украйна, излезе извън контрол, пише Le Monde в своя статия.

"Нека не се заблуждаваме – това е война. И независимо дали ни харесва или не, това е нашата война", каза през септември полският премиер Доналд Туск по време на Варшавския форум за сигурност. "Нашата" означава на цяла Европа. Тук вече не става въпрос само за травмирани поляци и жители на балтийските държави. Дроновете, сеещи хаос около стратегически точки в европейското въздушно пространство, сега летят и над Белгия, и Германия.

