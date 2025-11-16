Любопитно:

И Италия не спря вилнеещия Холанд! 100%-ова Норвегия разгроми "Скуадра Адзура" (РЕЗУЛТАТИ)

16 ноември 2025, 23:58 часа 110 прочитания 0 коментара

32 гола общо за клубен и национален тим от началото на сезона! Това е статистиката на "звяра" Ерлинг Холанд, който не бе удържан и от Италия! Централният нападател на Манчестър Сити и неговата Норвегия разбиха "Скуадра Адзура" с 4:1 като гост във финален двубой от квалификациите в група “I” за Световното първенство през 2026 година. Холанд заби две попадения за две минути, с които на практика реши мача.

Холанд няма спирачка!

Норвегия завършва цикъла със 100%-ов актив от 24 точки и се класира за пръв път на Мондиал от 1998 година насам. Италия е втора с 18 пункта и ще трябва да мине през плейоф, за да си подпечата билет за САЩ, Мексико и Канада.

Иначе на "Джузепе Меаца" Франческо Пио Еспозито изведе домакините напред в резултата в 11-ата минута. След около час игра Антонио Нуса изравни. Между 78-ата и 80-ата минута Холанд избухна с две попадения, с което уби интригата. В добавеното време и Йорген Странд Ларсен се разписа.

Резултати от световните квалификации

Унгария – Република Ирландия 2:3

Португалия – Армения 9:1

Азербайджан – Франция 1:3

Украйна – Исландия 2:0

Албания – Англия 0:2

Сърбия – Латвия 2:1

Израел – Молдова 4:1

Италия – Норвегия 1:4

Джем Юмеров
